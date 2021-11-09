Заброшка в Свободном: история строительства и забвения военного городка полка № 617

История 42-ой ракетной «Тагильской» дивизии начиналась в далёком 1960 году, и начиналась с выбора места для строительства военного городка. Его нужно было возвести с соблюдением ряда условий, обозначенных в директивах Министерства обороны СССР – к нему должны были подходить автомобильная и железная дороги; городок должен был иметь собственное водоснабжение – основное и резервное, а вблизи должны были находиться населённые пункты с предприятиями переработки сельхозпродукции. Выбор пал на место в восьми километрах от села Покровское, вблизи железнодорожной станции Ива. Тут же протекала речка Северка, на которой вскоре появилось небольшое водохранилище.

Строительство шло быстро. Приказ о формировании 42-ой дивизии вышел 1 декабря 1960 года, а уже в декабре 1961 года в военном городке был сдан в эксплуатацию первый жилой дом. Но ещё раньше были построены инженерно-технические сооружения и подъездные пути.

Уже 31 октября 1961 года на боевое дежурство встали первые дивизионы межконтинентальных баллистических ракет Р-16. В первые годы военный городок войсковой части № 34103 гражданские называли «Ива» (по названию ж/д станции), или «Северка» (по названию протекающей рядом реки), и только 18 октября 1965 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено название «рабочий посёлок Свободный» и статус «закрытого» населённого пункта. Впрочем, по сей день в частных разговорах можно услышать «Служил на Иве».



(фрагмент ориг. изображения / https://yandex.ru/maps/11168/nizhniy-tagil)



В начале 60-х, когда гонка вооружений с участием СССР и США начала принимать грандиозные масштабы, Министерство обороны Советского Союза принимает решение пополнить состав 42-й ракетной дивизии ещё одним ракетным полком. Для размещения полка, который получил номер 617, в 18 километрах от Свободного была оборудована боевая стартовая позиция № 12 (БСП-12), куда 26 декабря 1963 года полк заступил на боевое дежурство, имея на вооружении две пусковые установки Р-16. Для оперативных переговоров БСП-12 получила позывной «Копьё».



(фрагмент ориг. изображения / https://yandex.ru/maps/11168/nizhniy-tagil)



Первым командиром полка был назначен подполковник Владимир Григорьевич Астапов. А через три года его сменил полковник Иван Мефодьевич Трофимов, при котором 617-й ракетный полк получил дополнительно четыре пусковые установки Р-16. Для их размещения полку добавили ещё две боевые стартовые позиции – № 1 и № 3.



Командир 617-го ракетного полка полковник И. М. Трофимов (фото Алексея Трофимова / фрагмент ориг. изображения)

(https://scontent-hel3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/190205938_1368322196883186_1006379880340089444_n.jpg)



Шли годы, устаревшие ракеты меняли новые, более современные. 617-й ракетный полк дважды перевооружался. В сентябре 1980-го на боевое дежурство были поставлены 9 пусковых установок РСД-10 (SS-20), а через семь лет – новейшие на то время ракетные комплексы РТ-2ПМ «Тополь» (SS-25).



Принятие присяги на плацу БСП-12 (фото Алексея Трофимова, 1971 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://scontent-hel3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/186508354_1368322470216492_8536772420785413923_n.jpg)



Но развитие военной техники и замена устаревших её образцов на более современные привели к тому, что «12-я площадка», как ещё называли в полку боевую стартовую позицию № 12, перестала отвечать новым требованиям. И в 2008 году 617-й ракетный полк был расформирован. Вывоз старой техники и ещё годного оборудования продлился около года. А военный городок был брошен.

(фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c)

«Современные ракетные комплексы, стоящие на вооружении в РСВН России, это принципиально новое оружие, для обслуживания и использования которого нужны другие условия. Военные городки, которые были построены в 60-х – 80-х годах прошлого века уже не отвечают новым требованиям. Поэтому, вместо них, строятся новые объекты», – объяснил отставной офицер, ранее проходивший службу 42-ой ракетной дивизии.

(фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c) (фото: Constantin K. / фрагмент ориг. изображения / https://youtu.be/Jo-8i9Opj5c)

А что же старые? Неужели их нельзя никак использовать? Известно, что во многих странах бывшего Варшавского Договора опустевшие после распада Союза объекты не стоят заброшенными, а используются в других сферах народного хозяйства. К примеру, при разделе Чехословакии в 1993 году ненужные военные городки продавали частным лицам или передавали практически безвозмездно муниципалитетам и предприятиям.

Почему нельзя было сделать так и у нас? Ведь строили эти объекты качественно, с большим запасом прочности. Все они были электрифицированы, имели подъезды и все необходимые коммуникации. Даже паркет в казармах был.

(фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (фото: Александр Морозов / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

(с) 2021. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»

Отдельная благодарность Александру Морозову за предоставленные материалы!