Тагил спортивный. Новые стадионы, тагильские чемпионы мира, соревнования всесоюзного уровня в городе и массовый интерес к лёгкой атлетике, хоккею с мячом и шайбой (продолжение)

Любопытно, что спортсмены 1930–1940-х годов не стремились достигать результатов в каком-то одном виде спорта. Добившись хороших показателей в беге, легкоатлеты становились на лыжи, футболисты брали в руки клюшки и меняли бутсы на коньки. Например, все тагильские команды по хоккею с шайбой были собраны из футболистов, игроков в хоккей с мячом и легкоатлетов. Это была мировая тенденция, спорт тогда не имел узкой специализации. Даже на чемпионатах мира разрешалось выступление одного спортсмена в разных видах соревнований.

Конькобежный спорт очень долго пробивал себе дорогу в Нижнем Тагиле. В 1930 году в городе не было ни одной конькобежной секции. Несколько любителей катались на льду Тагильского пруда и даже устраивали забеги, соревнуясь друг с другом. Во многом это было обусловлено дефицитом инвентаря, а кроме того, нехваткой оборудованных катков. Лишь в 1935 году на берегу пруда оборудовали дорожки для конькобежцев, установили места для зрителей и раздевалки для спортсменов. Инициаторами организации секции конькобежцев были спортивное общество «Динамо» и городской комитет по развитию физкультуры и спорта. Затем секции конькобежцев появились на стадионах НТМЗ (НТМК) и УВЗ. Но по-настоящему массово тагильчане начали увлекаться коньками только после войны.

Конькобежцы на стадионе «Строитель», 1950-е гг. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal/333/291/foto_iz_alyboma_po_istorii_razvitiya_konykobezhnogo_sporta_v_n_tagile_1925-1960-e_gg_na_stadione_stroitely-72-39329145.jpg) Женская команда по конькобежному спорту на стадионе «Строитель», 1950-е гг. (https://archivogram.top/gal/340/572/foto_iz_alyboma_po_istorii_razvitiya_konykobezhnogo_sporta_v_n_tagile_1925-1960-e_gg_sportivnaya_shkola_molodezhi-37-40342631.jpg)

Тогда же, в 1935-м, началось разделение спорта на взрослый и детский через создание детских спортивных кружков и секций. Первыми юными спортсменами стали учащиеся школы № 1 и воспитанники детского дома № 1. В 1936 году прошли первые легкоатлетические соревнования между детскими спортивными кружками. С 30 января по 2 февраля 1937 года в Нижнем Тагиле прошла первая городская детская зимняя спартакиада. Соревновались юные тагильчане только в двух видах спорта — лыжных гонках и коньках. Обязательные занятия физкультурой были включены в учебные программы начальной и средней школы, при школах начали оборудовать спортивные площадки. Непременными составляющими таких площадок были беговые дорожки, комплексы для гимнастических упражнений (бревно, кольца, канаты, турники) и секторы для прыжков в длину.



Занятия физкультурой на спортплощадке детского дома № 1 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//34-Iz-arhiva-muzeja-detdoma-1.jpg)



В 1934 году в городе появились две площадки для игры в волейбол. Секций ещё не было, но площадки быстро облюбовали любители этой игры.

В довоенные годы в спортивном обществе «Дзержинец» на Вагонке появились две автомашины и три мотоцикла. Руководство завода и спортобщества быстро организовало занятия по автоделу, на которые с удовольствием приходили не только молодые рабочие УВЗ, но и подростки, причём не только ребята, но и девчата. Занятия было поручено проводить механику автоцеха УВЗ.

Вторая половина 1930-х годов была отмечена бурным развитием военно-спортивных дисциплин. В Нижнем Тагиле стали появляться секции стрельбы, планеризма, прыжков с парашютом. Большую популярность приобрёл Нижнетагильский аэроклуб, открытый в 1934 году. Стать его курсантом мечтали, наверное, все тагильские мальчишки и многие девочки. Однако поступить в аэроклуб было непросто. Абитуриент должен был иметь положительную характеристику с места учёбы или работы, сдать нормы ГТО III или IV ступени и не иметь противопоказаний по состоянию здоровья. Для детей при аэроклубе открыли кружок авиамоделизма, который уже через год завоевал первое место на областном первенстве по авиамоделизму. Популярность аэроклуба была так высока, что пришлось открыть его филиал на Вагонке.



Планеристы УВЗ (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images/666.jpg)



К началу 1941 года в Нижнетагильском аэроклубе обучалось более 300 пилотов и планеристов.

Большую поддержку развитию спорта в Нижнем Тагиле оказывали городской Совет народных депутатов и городской Комитет ВКП(б). Особенно большое внимание этому уделял первый секретарь горкома Шалва Степанович Окуджава. Он не только внимательно следил за работой спортивных обществ и секций, но и предлагал развивать в городе всё новые и новые виды спорта. Например, узнав о том, что в Европе набирает популярность спидвей, он предложил создать такую секцию в Нижнем Тагиле. Прочитав где-то, что несколько мотогонщиков, чтобы не терять форму, продолжают тренироваться зимой на льду, он начал добиваться создания «всепогодной» секции мотогонок в городе. Первыми, кто поддержал его в этом начинании, были спортсмены треста «Уралвагонстрой». Появлению секции спидвея в Нижнем Тагиле помешали репрессии: в феврале 1937 года Шалва Окуджава был арестован, а все его инициативы вскоре объявили «вредительскими».



Ш. С. Окуджава с девушками — курсантами аэроклуба (фото: Сидорук / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images/668.jpg)



После окончания Великой Отечественной войны в развитие спорта начали вкладывать большие средства. Руководителям предприятий были даны указания всесторонне способствовать развитию самых различных видов спорта, комитетам профсоюзов увеличили квоты на развитие физкультуры и спорта на заводах и в учреждениях. В Нижнем Тагиле стали появляться заводские команды физкультурников, начали проводиться соревнования между предприятиями города.

В 1950-е годы в Нижнем Тагиле стали активно развиваться лёгкая атлетика, лыжный спорт, а также технические виды спорта: мотокросс, спидвей, мотобол. В созданную в 1954 году Мотоциклетную федерацию СССР из Нижнего Тагила было подано восемь заявок на создание спортивно-технических секций при трёх добровольно-спортивных обществах города. Особую популярность мотоспорт получил в Дзержинском районе, где соревнования стали организовывать сначала ежегодно, а затем ежеквартально. Заезды проводили на оборудованном мотодроме в районе посёлка Валёгин Бор, а зимой соревнования по спидвею на льду проходили на стадионе УВЗ. Некоторые тагильские спортсмены начали развивать мотоспорт в других городах: например, Серафим Григорьевич Голубев прославил мотоспорт Верхней Салды на областном и республиканском уровне. Апогеем популярности мотоспорта в Нижнем Тагиле стали 1960-е и 1970-е годы, когда в городе появились юношеские секции мотокросса, спидвея и картинга.

Соревнования по мотокроссу в посёлке Валёгин Бор (фото неизв. автора из архива М. Люханова / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//Iz-arhiva-muzeja-detdoma-1-Arhiv-Mihail-Ljuhanov...jpg) Соревнования по зимнему спидвею на стадионе УВЗ (фото Сергея Охрименко, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//40-Foto-Sergeja-Ohrimenko-1963-g..jpg) Соревнования картингистов на стадионе УВЗ (фото неизв. автора, 1963 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//40-Gonki-na-avtokarah-s-shipami-na-stadione-UVZ-1963g.jpg)

В начале 1950-х годов началось активное освоение тагильскими лыжниками горы Долгой, а в 1960-х — горы Белой. На Долгой начинается строительство лыжной базы, которая на долгие годы станет центром притяжения любителей лыжных гонок, слалома, скоростного спуска и прыжков с трамплина.

Строительство лыжной базы на горе Долгой (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal/345/403/foto_iz_alyboma_po_istorii_razvitiya_lyzhnogo_sporta_v_n_tagile_s_1926_goda_ep_reshetnikov__osnovnoy_truzhenik_po_stroitelystvu_bazy_podvozk-04-41012699.jpg) Строительство лыжной базы на горе Долгой (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://archivogram.top/gal/345/407/foto_iz_alyboma_po_istorii_razvitiya_lyzhnogo_sporta_v_n_tagile_s_1926_goda_gotov_vtoroy_etazh_gornolyzhnoy_bazy-19-41013270.jpg)

Первые городские соревнования по горным лыжам прошли на горе Долгой в 1955 году. На трассу вышли мужские и женские команды градообразующих предприятий Нижнего Тагила. Состязания прошли как в отдельных дисциплинах, так и в двоеборье и троеборье.



Слаломная трасса и трамплин на горе Долгой (фото неизв. автора, 1960 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/345/453/foto_iz_alyboma_po_istorii_razvitiya_lyzhnogo_sporta_v_n_tagile_s_

1926_goda_obschiy_vid_slalomnoy_trassy_na_gore_dolgoy-69-41019686.jpg)



В 1950–1960-х годах тагильчане начинают занимать призовые места на чемпионатах страны и международных соревнованиях. Это Юрий Варзин, Георгий Чернышов, Николай Самарин, Галина Малозёмова, Николай Дураков и другие. В 1952 году в город пришло известие о том, что уроженка Нижнего Тагила легкоатлетка, метательница диска Нина Ромашкова стала первой в истории СССР олимпийской чемпионкой на XV Олимпийских играх в Хельсинки. И хотя Нина Аполлоновна начала заниматься спортом уже после того, как уехала из нашего города, тагильчане массово пошли в легкоатлетические секции. Золотые медали чемпионатов мира по хоккею с мячом Юрия Варзина и Николая Дуракова стали причиной беспрецедентного в истории города наплыва ребят в секции «русского хоккея». Успехи тагильских спортсменов на всесоюзных соревнованиях имели похожий эффект.

В этот же период на стадионах УВЗ, «Уралец» и «Строитель» были проведены реконструкции: увеличено количество мест на трибунах, переоборудованы беговые дорожки, построены отапливаемые подтрибунные помещения, где стали заниматься спортсмены в зимнее время или в непогоду. Реконструкция стадиона УВЗ находилась на личном контроле Ивана Васильевича Окунева — директора вагоностроительного завода. Он не только ежедневно приезжал на объект ознакомиться с ходом реконструкции, но и сам работал на субботниках, которые каждую неделю проходили на стадионе.



И. В. Окунев на открытии стадиона УВЗ после реконструкции (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/sportivnyj-tagil//Otkryvajut-stadion-I.V.OkunevJa.Cheremnyh-i-L.Anishhenko.jpg)



В середине 1950-х тагильские лыжники начали осваивать гору Белую. Здесь стартовало оборудование горнолыжных трасс и сооружение подъёмника. Строительство вело предприятие «Уралец» при активном содействии УВЗ. Уже в 1962 году на горе Белой прошёл один из этапов горнолыжных соревнований 1-й Зимней спартакиады народов СССР. В скоростном спуске у мужчин первое место занял свердловчанин Геннадий Чертищев, тагильские лыжники медалей не завоевали, но вошли первую в десятку. Соревнования столь высокого уровня послужили толчком для создания секции горных лыж в посёлке Уралец.



Горнолыжницы посёлка Уралец (фото неизв. автора, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://archivogram.top/gal/345/478/foto_iz_alyboma_po_istorii_razvitiya_lyzhnogo_sporta_v_n_tagile_s_1926_goda_odni_iz_

pervyh_gornolyzhnits_posyolka_uralets__tanya_mogilynikov-53-41022821.jpg)



В 1960-х и 1970-х годах в Нижнем Тагиле стремительно начинают развиваться спортивные школы при клубах «Спутник», «Уралец», «Спартак», «Высокогорец», «Трудовые резервы», строятся новые объекты: стадионы, трамплины на горе Долгой, школьные и квартальные спортивные площадки. Стремительно возрастает уровень вовлечения тагильчан в занятия спортом. В школах города идёт постоянный набор в детские секции лёгкой атлетики, баскетбола, волейбола, футбола и хоккея. Развиваются настольный теннис, парусный спорт, проводятся различные, порой экзотические турниры: например, соревнования по мотокроссу на приз Черепановых на Лисьей горе, которые из общегородских быстро переросли в областные.

1970-е годы принесли первые громкие победы юных тагильских спортсменов. Особенно отличились хоккеисты. В сезоне 1977/1978 детская дворовая команда «Спутник» ЖЭУ № 6 Высокогорского рудоуправления выиграла областной турнир «Золотая шайба» среди команд ребят 1966–1967 годов рождения. На следующий год дворовая команда «Огонёк» ПО «Уралхимпласт» стала чемпионом города и Свердловской области, а на всесоюзном турнире «Золотая шайба» стала бронзовым призёром. В 1979 году в школе № 86 был организован первый в городе хоккейный спецкласс. К тому времени девять хоккеистов — воспитанников клуба «Спутник» играли в командах высшей лиги и в сборной СССР.

В 1978 году на тагильских трассах проходили этапы IV Зимней спартакиады народов СССР. Наш город даже заявлялся на следующую, V Зимнюю спартакиаду, но всё-таки право на её проведение было отдано Красноярску.

Продолжение следует…