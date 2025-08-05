Сухопутную черепаху нашли на конвейере мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Сотрудники мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле при разборе отходов нашли живую черепаху.

Черепаха попала на ленту конвейера в картонной коробке, что указывает на решение прежних владельцев намеренно избавиться от животного. Пресмыкающееся оказалось взрослой самкой среднеазиатской черепахи с отличным самочувствием и аппетитом. К счастью, в тот же день она нашла новый дом — её забрал с собой водитель погрузчика. Среднеазиатские черепахи могут жить 30-50 лет, и новому хозяину и его питомцу предстоит провести много счастливых лет вместе, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле начал работу 30 мая 2025 года, и за короткое время его сотрудники нашли множество необычных предметов в поступивших отходах. Среди них — балалайка, несколько гитар, исправное электрическое пианино и сабвуфер. Кроме того, обнаружено большое количество детских игрушек, велосипедов и других неожиданных вещей.

«Просим жителей не выбрасывать опасные отходы, такие как ртутные лампы и термометры, батарейки, отработанные шины, в контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. Они не относятся к ТКО и не могут быть обработаны на нашем МСК или размещены на полигоне, их необходимо обезвреживать или утилизировать с применением специального оборудования», — прокомментировал технический директор мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле Артём Новоселов.

Это не первая неожиданная находка на ленте конвейера. Напомним, 9 июля на территории мусоросортировочного комплекса было обнаружено тело женщины.