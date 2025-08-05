Поджигатели квартиры пенсионерки в Нижнем Тагиле раскаялись в содеянном, ожидая решения суда

В Нижнем Тагиле 4 августа коллегия присяжных заседателей единогласно вынесла оправдательный вердикт по уголовному делу в отношении 19-летних И. А. Пастухова и С. В. Русских по статье ч. 3 ст. 30, п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом). Они пытались сжечь квартиру 78-летней пенсионерки.

Напомним, в ночь на 1 октября 2024 года в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской, 57 произошёл пожар в квартире, в результате которого пострадала 78-летняя пенсионерка и погибла её кошка. По словам сына женщины, злоумышленники (И. А. Пастухов и С. В. Русских — Прим. ред) залили горючее между входными дверями квартиры.

По обвинению в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) подсудимые были признаны виновными.

Сегодня, 5 августа, в Ленинском районном суде прошло очередное заседание, на котором состоялись прения сторон, было заслушано мнение государственного обвинителя по вердикту присяжных и подсудимые выступили с последним словом.

Сторона обвинения потребовала отправить юношей в колонию общего режима на срок 4 года 11 месяцев, а также выплатить потерпевшей компенсацию в сумме 2,2 млн рублей. На данный момент семьи подсудимых выплатили пенсионерке более 900 тысяч рублей. Она поддержала сторону обвинения в части строгого наказания и настояла на полном возмещении ущерба, пояснив, что от пожара пострадала не только она, но и члены её семьи.

Сторона защиты с решением прокурора была не согласна и настаивала на смягчении приговора. Адвокаты предоставили документы и факты, которые указывают не только на смягчающие обстоятельства, но и на готовность подсудимых исправить своё правонарушение. Юноши тоже высказали свои позиции. Оба раскаиваются в содеянном и хотят принести пользу обществу, а также готовы в полной мере возместить сумму ущерба, которую определит суд. На данный момент подсудимые находятся под домашним арестом.

Пастухов является молодым отцом полуторагодовалого ребёнка. Молодой человек признал вину полностью, сам пришёл для дачи показаний и сотрудничал со следствием. Русских тоже признал свою вину в полной мере.

Приговор Ленинский районный суд вынесет 11 августа в 11:00.