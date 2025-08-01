Тагильский weekend, топ-6: рассвет во фруктовом саду, «Ревизор» на «Старом Демидовском заводе», чеховский вечер и велогонка 

О том, чем заняться с 1 по 3 августа

Конюх Фёдоров, слывший балагуром и весельчаком, как никто другой любил поржать. Вот и закончился июль. Но не стоит грустить — впереди у нас ещё целый август. Это отличное время, чтобы встретить рассвет в тёплой компании, посетить спектакль на «Старом Демидовском заводе» или поучаствовать в велогонке. Подробнее о событиях ближайших выходных — в нашей традиционной подборке.

Открытие выставки «Есть улица в городе нашем…» (6+)

1 августа в 16:00

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Открытие выставки «Есть улица в городе нашем…», приуроченной ко Дню города 2025. В экспозиции — живопись и графика Ольги Мальцевой, самобытной тагильской художницы и поэтессы. По специальности Ольга — инженер, увлеклась рисованием, обучение продолжает и по сей день. На открытии автор представит картины и прочтёт свои стихи. Выставка продлится до конца августа. Вход свободный, без регистрации.

Чеховский вечер «То, что доктор написал» (6+)

1 августа с 17:50

в креативном кластере «Самородок»

В пятницу в креативном кластере «Самородок» пройдёт Чеховский вечер, посвящённый творчеству писателя Антона Чехова. В программе — квест, кинопоказ, читка юморесок, исполнение известных романсов XIX и XX веков, мастер-классы, тематическая фотозона и настоящий чеховский пирог.

Встреча рассвета (6+)

2 августа в 5:00

во Фруктовом саду имени К. О. Рудого

Ранним утром, когда природа только просыпается, мы соберёмся вместе, чтобы наполниться энергией нового дня. Представьте: тишина, свежий воздух и нежные звуки хрустальных чаш, уносящие прочь все тревоги и дарящие ощущение гармонии. Это прекрасная возможность для перезагрузки, наполнения светом и обретения внутренней силы. Возьмите с собой плед и коврик для комфорта, тёплый чай и дождевик.

«Игротека»: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

2 августа с 12:00 до 18:00

в Центральной библиотеке

Центральная библиотека приглашает поиграть в современные и популярные настольные игры, а также приятно провести время в уютной обстановке и в компании единомышленников. Вход свободный, без регистрации.

Спектакль «Ревизор (версия 1.2)» (16+)

2 и 3 августа

на «Старом Демидовском заводе», цех Шиберных затворов

Коллектив Нижнетагильского театра кукол предлагает новое прочтение бессмертной пьесы Николая Гоголя «Ревизор» (12+). Экспериментальный стиль не изменит классический сюжет. «Ревизор» будет актуален всегда. Спецэффекты только усилят ваши впечатления.

Любительская велогонка «Крути педали» (12+)

3 августа в 12:00

гора Голый камень

«Крути педали» — велогонка для тех, кто только начинает делать первые шаги в велоспорте. Мероприятие рассчитано на то, что велолюбители и просто люди, у которых есть велосипед, могут собраться вместе, отлично провести время в компании единомышленников, ну и конечно же, посостязаться в гонке, испытав себя и свой велосипед. Необходима предварительная регистрация.