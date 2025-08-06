В Нижнем Тагиле при пожаре в девятиэтажке на Вагонке погиб человек (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в ночь на 6 августа в одной из квартир девятиэтажного дома № 18 на улице Юности произошёл пожар, в результате которого погиб человек. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 00:29.

«Примерно в начале первого ночи мы с мужем услышали негромкий хлопок и звук разбивающегося стекла. Подошли к балкону — увидели, что на другом пролёте нашего подъезда много выбитых стёкол. Мимо проходил мужчина, сказал, что сидел на лавочке, услышал шум и решил проверить. Сначала подумали, что кто-то мог выпасть из окна —осмотрели кусты, никого не было. Мы с мужем взяли фонарик, пошли смотреть, у кого именно пострадали окна. На балконе квартиры на восьмом этаже не было стёкол сразу в нескольких окнах. Потом заметили дым — сначала он был слабый, но, пока ехали пожарные, он стал чёрным, с запахом резины», — рассказала АН «Между строк» жительница дома.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 27 человек, в том числе 11 детей. Ещё шестерых жителей, включая троих детей, спасли сотрудники газодымозащитной службы, используя спасательные устройства. Пожар локализовали в 00:54, а уже через три минуты полностью ликвидировали открытое горение. Работы по проливке и разбору конструкций завершились в 01:37. На месте работали 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В результате происшествия погиб человек, предположительно 69-летний мужчина, повреждено домашнее имущество на площади 4 кв.м.

Причины возгорания и все обстоятельства трагедии устанавливаются.