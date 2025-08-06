СК предъявил обвинение по трём статьям хозяйке квартиры в доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа 

Следственный комитет Свердловской области предъявил обвинение сразу по трём статьям Уголовного кодекса хозяйке квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Елене Сербиновой, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на адвоката обвиняемой Алексея Гольцева.

«Это статьи 109, 118 и 168 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности, Причинение тяжкого вреда по неосторожности и Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Мы вину не признаём, считаем обвинение необоснованным», — заявил URA.RU адвокат.

Алексей Гольцев добавил, что рассчитывал увидеть более подробное и расширенное обвинение, которое указывает на нарушения со стороны Елены. Однако обвинение, по словам защитника, содержит лишь общие формулировки, из которых неясно, в чём конкретно состоит вина тагильчанки.

Напомним, неделю назад Елена Сербинова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. В своём видеообращении она рассказала, что в отношении неё возбуждено уголовное дело, в связи с чем она просит обратить внимание на ход следствия по данному уголовному делу и учесть важные детали, подтверждающие её невиновность и непричастность к взрыву. Бывшие соседи по дому поддерживают Елену и тоже уверены в её невиновности. Они также записали видеообращение Александру Бастрыкину.

В итоге председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле.