Жительница дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где 1 августа 2024 года произошёл взрыв газа и в результате которого погибла её 12-летняя дочь, просит Бастрыкина подключиться к заведённому против неё уголовному делу (ВИДЕО)

Хозяйка квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, Елена Сербинова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. В своём видеообращении она рассказала, что в отношении неё возбуждено уголовное дело в связи с чем она просит обратить внимание на ход следствия по данному уголовному делу и учесть важные детали, подтверждающие невиновность и непричастность тагильчанки к взрыву.

Напомним, обрушение подъезда из-за взрыва газа на Сибирской, 81, произошло 1 августа 2024 года. В трагедии погибли 11 человек, в том числе 5 детей, пострадали 26 человек. Сразу после обрушения было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвинение предъявлено трём сотрудникам «Газэкс», которые почти год находятся под домашним арестом. В июле 2025 года в деле появилась новая подозреваемая — хозяйка одной из квартир Елена Сербинова, у которой в этом ЧП погибла 12-летняя дочь.

«Уважаемый Александр Иванович! Меня зовут Елена Сербинова, я записываю к вам обращение по поводу трагедии и моего личного горя, произошедшего год назад: обрушения дома в Нижнем Тагиле, на Сибирской, 81. Год назад в этом доме произошёл взрыв бытового газа, в результате которого погибли 11 человек, в том числе несовершеннолетние дети, одной из которых была моя 12-летняя дочь Полина Анянова. Спустя 11 месяцев следствие пришло к выводу о моей вине в этом взрыве, как владелицы квартиры № 2, в которой якобы был эпицентр взрыва. 23 июня 2025 года в отношении меня было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), хотя изначально я была потерпевшей по уголовному делу по факту преступления по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 31 июля 2025 года следствие мне предъявит обвинение. Александр Иванович, я потеряла дочь из-за этой трагедии, для меня это невосполнимая утрата. Я прошу вас обратить внимание на ход следствия по данному уголовному делу и обратить внимание на важные детали, подтверждающие мою невиновность и непричастность к взрыву», — просит тагильчанка.

По словам Елены, по делу проводилась взрывотехническая экспертиза, с которой её ознакомили как потерпевшую по уголовному делу. Экспертиза показала, что эпицентр взрыва находился якобы в квартире женщины и причиной является оборудование внутри квартиры тагильчанки.

«Взрыво-технологическая экспертиза была проведена Автономной некоммерческой организацией СЭЦ “Эгида” в Кирове, а не федеральным бюджетным судебно-экспертным учреждением Минюста России, как того требует законодательство. Я сомневаюсь, что эксперты бюджетных учреждений в нашей области не компетентны и не могли сделать такого рода экспертизу, как того требует законодательство. Эксперты не выезжали на осмотр дома или останков дома, большая часть выводов носит вероятностный характер. Более того, для исследования не предоставлялся газовый шланг, а принадлежность элемента стояка к моей квартире невозможно определить. На один из вопросов: “Чьи действия (бездействие) имеют причинно-следственную связь с происшествием, произошедшем 1 августа 2024”, экспертами дан ясный ответ, что “однозначно судить о том, находятся ли указанные выше незаконные действия и бездействия в том числе, возможно, имевшие место, в причинно-следственной связи с происшествием, не представляется возможным”. Так, собственно, что же доказывает данная экспертиза? В чём конкретно моя вина? Почему она проведена не бюджетным экспертно-криминалистическим центром?» — считает Елена.

Также Сербинова полагает, что на неправильность выводов, изложенных в экспертизе, указывает и ряд других обстоятельств. Она утверждает, что газовый стояк в её квартире был перекрыт, то есть газ не мог поступать во внутриквартирное оборудование, расположенное в квартире, а окна были открыты на проветривание. По её словам, эти обстоятельства подтверждают её соседи Ольга Касьянова и её муж Михаил, у которых были ключи от квартиры и которые присматривали за ней в период её отсутствия. Эта информация, по словам Елены, была сообщена Касьяновыми следователям.

Кроме того, тагильчанка указывает, что сотрудники газовой службы не выписывали ей никаких предписаний об устранении нарушений после проведённой проверки газа, которая состоялась за полтора месяца до обрушения. Также она подчёркивает, что к административной ответственности по ст. 9.23 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования) она не привлекалась.

«Александр Иванович, 1 августа 2025 года будет годовщина произошедшей трагедии. Я потеряла дочь в этой трагедии, это самое большое горе для меня. Но сейчас, спустя год, после не конкретизированных выводов следствия, я вынуждена доказывать свою невиновность, тратить силы, нервы и деньги на адвокатов. Для всего Нижнего Тагила этот взрыв стал настоящим потрясением, унёсшим жизни 11 человек. Спустя год расследования дела хочется увидеть объективные результаты и причины возникновения трагедии. Прошу вас, обратите внимание на ход предварительного следствия и выскажите своё мнение по данному уголовному делу», — говорит Елена Сербинова.