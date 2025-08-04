Бастрыкин затребовал доклад по уголовным делам о взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле 

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание предоставить доклад по уголовным делам об обрушении двух подъездов многоквартирного дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле.

Напомним, несколько дней назад хозяйка квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, Елена Сербинова обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. В своём видеообращении она рассказала, что в отношении неё возбуждено уголовное дело, в связи с чем она просит обратить внимание на ход следствия по данному уголовному делу и учесть важные детали, подтверждающие её невиновность и непричастность к взрыву.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о проведённом по уголовным делам комплексе следственных действий, а также о результатах судебной экспертизы с учётом озвученных в публичном пространстве доводов», — сказано в сообщении Следственного комитета России.

Ранее Александр Бастрыкин ставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела в отношении сотрудников «Газэкса». Работникам газовой службы были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц), поскольку именно они проводили последнюю проверку оборудования перед взрывом. Несмотря на требования следователей об аресте, специалистов «Газэкса» поместили под домашний арест.

Спустя год после трагедии обвиняемым сотрудникам изменили меру пресечения. Слесарям Александре Ерыкиной и Александру Алимову, а также мастеру Максиму Гривскому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.