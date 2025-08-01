Троим обвиняемым во взрыве газа в доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле изменили меру пресечения

Спустя год после трагедии на Сибирской обвиняемым сотрудникам «Газэкса» изменили меру пресечения. Слесарям Александре Ерыкиной и Александру Алимову, а также мастеру Максиму Гривскому отпустили под подписку о невыезде. Как сообщает источник ИА «Все новости», такое решение принято сотрудниками СК, расследующими уголовное дело.

Напомним, днём 1 августа в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв газовоздушной смеси. Взрывная волна была настолько мощной, что практически уничтожила два из шести подъездов дома.

Работникам газовой службы были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц), поскольку именно они проводили последнюю проверку оборудования перед взрывом. Несмотря на требования следователей об аресте, специалистов «Газэкса» поместили под домашний арест.

После последнего продления домашнего ареста трёх сотрудников «Газэкса», Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве подозреваемой в нём фигурирует жительница дома Елена Сербинова, которая потеряла в этой трагедии 12-летнюю дочь Полину.

Следствие считает, что она не предоставила доступ к газовому оборудованию во время проверки, что затруднило обнаружение утечки газа. 30 июля Елена записала видеообращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в котором выразила несогласие с выводами экспертов и призвала к объективному расследованию. Обвинение женщине должно было быть предъявлено накануне 31 июля, но по каким-то причинам следователи этого не сделали.