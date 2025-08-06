Жители Нижнего Тагила жалуются на новую услугу в квитанциях ЖКХ, введённую без их согласия 

Жители Нижнего Тагила жалуются на введённую с 1 июля плату за ремонт внутридворовых проездов и тротуаров. По их словам, управляющие компании включили эту услугу в квитанции автоматически, не проводя необходимых в таком случае собраний собственников, пишет издание V-tagile. ru. В соцсетях появились многочисленные сообщения, где тагильчане высказывали своё недовольство.

«ВМЗ, собрания не было, сумма есть, в УК сказали, [что] включают без собрания».

«На Садовой, 38 и Циолковского, 10 тоже получили квитанции за июль 2025 с РЦ-Урала с новой строчкой “Ремонт внутридворовых проездов и тротуаров”. Собрания с жильцами дома никто не проводил».

«У нас в квитанции [по адресу] Победы, 50, тоже появилась, хотя собрания тоже не было».

«[На] Горошникова, 86, тоже получили квитанцию за июль с новой строкой. Собрания не проводилось».

В большинстве случаев тариф взят из постановления администрации: 3,36 рубля за квадратный метр. В мэрии советуют направить жалобу в областной департамент Госжилстройнадзора, так как именно он осуществляет надзор за управляющими компаниями.

Ранее первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин объяснял, что придомовые территории, включая проезды, тротуары, бордюры и детские площадки, являются общим имуществом собственников, поэтому они и должны его содержать. Жители и ранее могли инициировать ремонт за свой счёт, однако сталкивались со сложностью расчёта его стоимости, поэтому администрация подготовила постановление, устанавливающее рекомендуемый размер платы.

«Этот тариф не является обязательным. Деньги с жильцов будут взиматься только после того, как собственники на общем собрании примут решение включить эту услугу в договор с управляющей компанией», — пояснил Вячеслав Горячкин в эфире «Тагил-ТВ».