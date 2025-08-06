С начала мотосезона автоинспекторы Нижнего Тагила выявили 149 нарушений ПДД водителями мотоциклов

С начала года на территории обслуживания Госавтоинспекции Нижнего Тагила произошло 19 ДТП с участием водителей мототехники, из них три мотоциклиста погибли. Четыре подростка стали участниками ДТП, оказавшись за рулём мотоцикла, не имея прав, сообщили АН «Между строк» в городском отделе пропаганды ГАИ.

«С начала мотосезона автоинспекторы выявили 149 нарушений ПДД водителями мотоциклов. Из них грубые: 31 случай управления без прав; два водителя управляли мотоциклом, будучи лишёнными права управления решением суда; пять водителей управляли мототехникой, находясь в нетрезвом виде, не имея водительского удостоверения соответствующей категории; два водителя имели водительское удостоверение категории “А”, но управляли мототехникой в нетрезвом состоянии, ещё два водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения; 20 случаев езды без мотошлема; три выезда на встречную полосу», — рассказали в Госавтоинспекции.

Также полицейские привлекли 10 граждан по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицам, заведомо не имеющим прав. Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.