В больнице Нижнего Тагила скончался мужчина, которого сбил автомобиль на Вагонке

41-летний тагильчанин Алексей Щиголев, пострадавший в результате наезда автомобиля на Вагонке, скончался в реанимации, не приходя в сознание. Врачи городской больницы № 1 до последнего боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались слишком серьёзными.

По словам близких погибшего, Алексея знали как доброго, отзывчивого и талантливого человека. Он работал дежурным электриком в ДК им. И. В. Окунева, увлекался поэзией, игрой на гитаре, лепкой и коллекционированием виниловых пластинок с рок-музыкой.

Свидетели аварии рассказали, что сразу после наезда водитель Mercedes и его спутник вышли из автомобиля, огляделись по сторонам, а затем сели обратно и уехали, оставив пострадавшего истекать кровью на проезжей части. Прохожие и водители других автомобилей, остановившиеся на месте происшествия, вызвали скорую помощь. Алексей был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Напомним, в ночь на 23 июля около дома № 23б на улице Свердлова водитель автомобиля Mercedes-Benz C-200 совершил наезд на 41-летнего пешехода и скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить автомобиль и личность нарушителя. Им оказался 28-летний безработный тагильчанин, который взял автомобиль у родственницы, чтобы просто покататься по городу. Полиции он объяснил, что не сообщил о ДТП в экстренные службы из-за того, что находился в шоковом состоянии.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прощание с Алексеем состоится завтра, 7 августа, в 12:30 на улице Лесной, 20.