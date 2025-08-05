В Свердловской области количество избирателей сократилось почти на 12 тысяч человек за полгода

В Свердловской области за полгода — с 1 января по 1 июля 2025 года — количество избирателей сократилось почти на 12 тысяч человек, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). На начало года этот показатель составлял 3 329 064 избирателея, к середине года — 3 317 153 человек. Однако если сравнивать данные за год, то за этот период количество избирателей в регионе выросло на 23,2 тысячи человека.

В целом по стране число граждан, имеющих право участвовать в выборах, за полгода сократилось почти на 125 тысяч — до 111,4 млн человек. В числе основных причин сокращения — миграция и естественная убыль населения.

Напомним, что в Нижнем Тагиле смертность вдвое превысила рождаемость по итогам 2024 года, достигнув отметки в 5555 человек. Рождаемость составила 2684 ребёнка.