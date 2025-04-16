В Нижнем Тагиле смертность практически вдвое превышает рождаемость

В мэрии Нижнего Тагила подвели итоги социально-экономического развития города за 2024 год. Согласно отчёту, экономика города демонстрирует устойчивую положительную динамику. Общий оборот организаций по всем видам экономической деятельности за 2024 год составил 706,2 млрд рублей, что на 17,7% больше, чем в 2023 году. Объём инвестиций в основной капитал, освоенных крупными и средними предприятиями города, увеличился на 16,5% и достиг 26,9 млрд рублей.

Среднемесячная номинальная зарплата в Нижнем Тагиле по итогам 2024 года составила 79,6 тысячи рублей, что на 17,1 тысячи рублей превышает показатели 2023 года (рост на 27,3%). Наиболее высокооплачиваемыми в городе являются специалисты в следующих отраслях: профессиональная, научная и техническая деятельность (102,6 тысячи рублей), обрабатывающие производства (94,6 тысячи рублей), деятельность в области информации и связи (91,8 тысячи рублей), деятельность в области строительства (91,5 тысячи рублей). В других сферах деятельности средняя заработная плата за тот же период была ниже, чем в среднем по городу. Фонд оплаты труда в крупных и средних организациях по основным видам экономической деятельности в городе за 2024 год составил почти 100 млрд рублей, что на 25,9% больше, чем годом ранее.

Уровень безработицы в городе продолжает снижаться. На 1 января 2025 года он составил 0,17% от экономически активного населения, что на 0,06 процентного пункта ниже показателя прошлого года. Официально зарегистрированных безработных в городе насчитывается 301 человек – на 97 меньше, чем годом ранее.

Смертность в Нижнем Тагиле выросла, достигнув отметки в 5555 человек в 2024 году, тогда как в предыдущем году этот показатель составлял 4785. Рождаемость также немного увеличилась, однако количество новорождённых остаётся низким: в 2023 году родилось 2564 ребёнка, а в 2024 — 2684. Уровень смертности снова оказался вдвое выше уровня рождаемости, повторяя тенденцию предыдущих лет.

Количество заключённых браков увеличилось до 2289 в 2024 году по сравнению с 2152 в предыдущем году. Однако число разводов также возросло: с 1657 до 1707 случаев.

Ввод в эксплуатацию объектов жилого назначения в 2024 году составил 47,62 тысячи кв. м., а в 2023 году — 44,71 тысячи кв. м. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилось: в 2024 году – 10 644 единицы, а в 2023 году — 10 253 единицы.