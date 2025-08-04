В Нижнем Тагиле осудили подростков, вымогавших деньги у 12-летнего школьника 

Сегодня, 4 августа, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении двух подростков, 2008 и 2010 годов рождения. Напомним, прошлым летом в заброшенном здании на ВМЗ подростки избили 12-летнего мальчика и вымогали у него деньги.

Как оказалось, малолетние преступники действовали организованной бандой по отработанной схеме и проводили разборки в заброшенном здании полиции на Выйской, 35. Несовершеннолетние рэкетиры избивали школьников, снимая всё на камеру. Одно такое видео с избиением 12-летнего мальчика было выложено в паблике «Инцидент Нижний Тагил» и вызвало широкий отклик у местных жителей, после чего этой историей заинтересовалась полиция. Резонансное дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал двух несовершеннолетних виновными по п. «а», «в» ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением насилия). С учётом позиции государственного обвинителя им назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.