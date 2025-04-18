В Нижнем Тагиле будут судить подростков, вымогавших деньги у 12-летнего школьника 

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении подростков 2008 и 2010 годов рождения. Юноши обвиняются в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Напомним, ранее резонансное дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

«По версии следствия, в период с 1 по 17 июля 2024 года двое несовершеннолетних в заброшенном здании по улице Выйская в городе Нижний Тагил по предварительной договоренности встретились с 12-летним мальчиком под предлогом выяснения, распространял ли он слухи, которые не понравились одному из нападавших», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате конфликта обвиняемые сильно избили ребёнка и потребовали у мальчика отдать им 200 рублей, а также одноразовую электронную сигарету стоимостью 1100 рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.