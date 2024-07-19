В полиции рассказали причину избиения в Нижнем Тагиле 12-летнего школьника бандой подростков-вымогателей 

В Нижнем Тагиле Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

В полиции рассказали подробности инцидента. Установлено, что подозреваемый в здании по улице Выйской, действуя бандой с несколькими подростками, угрожал и вымогал деньги у 12-летнего мальчика. Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

«Вероятнее всего, эта нашумевшая история её участникам, которые толпой окружили и применяли насилие к малолетнему пострадавшему, казалась чем-то вроде бравады, призванной повысить их авторитет в глазах друг друга. Юноши, возможно, насмотревшиеся художественных фильмов про "братков" решили, что могут попробовать себя на их роль. Однако они забыли о том, что на киношных героев действие Уголовного Кодекса не распространяется, тогда как в реальной жизни тому, кто практикует такого рода выходки, угрожает по-настоящему суровое наказание. Так, по действующему закону ответственность за вымогательство наступает с 14-ти лет, и за данное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Так что тем, кто ещё когда-либо захочет примерить на себя маску крутого рэкетира, всегда необходимо помнить о том, что эта роль может стоить ему нескольких лет свободы. Сотрудники ПДН отдела полиции № 16 Нижнего Тагила “по горячим следам” установили 8 тагильчан, которых в настоящее время отрабатывают на причастность к данному инциденту в возрасте от 10 до 15 лет. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, подросток поцеловался с девушкой, а информацию об этом рассказали другим знакомым. Это, возможно, и могло послужить причиной рукоприкладства. Собранные материалы из ОВД переданы нашим коллегам в региональный СКР. В сентябре, с началом нового учебного года, сотрудники полиции посетят учебные заведения, в которых обучаются предполагаемые участники конфликта - школы № 1, № 23 и № 33 с целью проведения профилактической работы с подрастающим поколением», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Резонансное и нашумевшее дело взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту вымогательства денежных средств у подростка в Свердловской области.

Напомним, в июле В Нижнем Тагиле подростки организованной бандой вымогали деньги у школьников. Работала группа по отработанной схеме и проводила разборки в заброшенном здании полиции на Выйской, 35. Малолетние рэкетиры избивали школьников снимая все действие на камеру. Одно такое видео с избиением 12-летнего мальчика было выложено в паблике «Инцидент Нижний Тагил» и вызвало широкий отклик у местных жителей, после чего делом заинтересовалась полиция.