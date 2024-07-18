В Нижнем Тагиле банда подростков-вымогателей толпой избила 12-летнего школьника и сняла драку на видео

В Нижнем Тагиле подростки организованной бандой вымогают деньги у школьников. Агрессоры проводят свои разборки в заброшенном здании полиции, расположенном на улице Выйской, 35. На видео, опубликованном в паблике «Инцидент Нижний Тагил», видно, как нападающие избивают ученика.

Подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» не сообщила, как у неё оказалось это видео, но не понимает, откуда в школьниках столько жестокости и когда они успели дорасти до организованной группы, работающей по отработанной схеме.

После публикации в СМИ прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку о нанесении группой подростков телесных повреждений 12-летнему мальчику.

«По предварительной информации, в июле текущего года на территории заброшенного здания по ул. Выйская в г. Нижний Тагил трое несовершеннолетних, используя малозначительный повод, нанесли удары руками и ногами по различным частям тела несовершеннолетнему подростку, 2012 г.р. Кроме того, один из подростков “снимал” происходящее на телефон», — сообщили АН «Между строк» в прокуратуре Свердловской области.

Сейчас дело находится на контроле прокуратуры. По результатам судебно-медицинского освидетельствования пострадавшего будет установлена степень тяжести причиненного ему вреда здоровью.

Также, в отношении заброшенного здания, в котором периодически собираются несовершеннолетние, прокуратура даст оценку исполнению ответственными лицами требований законодательства по ограничению доступа посторонних лиц на территорию указанного строения, вплоть до консервации данного объекта.

Следственный отдел по Ленинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организовала процессуальную проверку.

«По этому факту территориальным следственным отделом СУ СК России организовано проведение процессуальной проверки на предмет возможного наличия признаков ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц). Устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, которые способствовали инциденту. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего, будет проведена соответствующая экспертиза. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

В отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» устанавливают личности подростков и выясняют обстоятельства случившегося.

«Информация о данном инциденте в органы внутренних дел Нижнего Тагила не поступала. В настоящее время опубликованная в соцсетях информация зарегистрирована в отделе полиции № 16 МУ МВД России "Нижнетагильское", сотрудники полиции проводят проверку для установления личности подростков и выяснения обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — пояснили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».