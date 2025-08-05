В Международном фестивале креативных индустрий в Екатеринбурге примут участие звёзды кино и телевидения

С 18 по 24 августа в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Берёзовском, Сысерти, Краснотурьинске, Заречном и Первоуральске пройдёт Международный фестиваль креативных индустрий. Подробно о мероприятии рассказали заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев на пресс-конференции в креативном кластере «Домна».

Фестиваль охватит ключевые направления креативной экономики — от кино, моды и гастрономии до IT, архитектуры, медиа и стартапов. Для каждого направления разработана особая программа, включающая дискуссии, лекции, мастер-классы с участием известных представителей индустрии и многое другое. В мероприятиях фестиваля примут участие актриса театра и кино Ирина Горбачёва, актёр Никита Тарасов, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, телеведущая и журналист Яна Чурикова, топовый модельер и стилист Гоша Карцев, историк моды и искусствовед Анатоль Вовк, fashion-байер и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах, шеф-повар «мишленовского» ресторана Андрей Шмаков, руководитель Лаборатории дизайна Сбера Владимир Пирожков и многие другие.

«Это очень востребовано, исходя из того количества субъектов предпринимательской деятельности, которые так или иначе относятся к креативным индустриям. Огромный запрос всегда в первую очередь на продвижение, на акселерацию. И вот в прошлом году мы опробовали это на отдельном направлении — моде — в рамках проекта. Очень хорошие отзывы от наших брендов, которые смогли выйти на торговые площадки по всей стране и даже за рубеж. И в этом году мы решили подойти к этому проекту шире, не ограничиваясь только модой, и определили семь направлений. Они очень востребованы, желающих большое количество. Я думаю, что в следующем году нам придётся задуматься о том, чтобы это ещё расширить», — рассказал АН «Между строк» Дмитрий Ионин.

В мероприятиях примут участие более 100 спикеров из России и других стран, а общее число гостей, по ожиданиям организаторов, превысит 4000 человек. Торжественное открытие запланировано на 18 августа в концертном театре «Космос».

По словам Валерия Пиличева, фестиваль призван не только продемонстрировать потенциал креативных индустрий, но и создать реальные возможности для бизнеса. Будут организованы торгово-закупочные сессии, на которых предприниматели смогут представить свои проекты байерам и заключить контракты.

«У нас почему-то традиционно всегда считалось, что производственные предприятия, предприятия торговли — это такие топы и это те предприятия, которые являются локомотивами экономики. На самом деле, я считаю, что креативная индустрия, особенно развитые направления: IT, кино, медиа, реклама — это то, что в Екатеринбурге и в области в большом количестве представлено, они тоже очень важны, и надо их обязательно поддерживать. Закупочные сессии, общение друг с другом, — они очень сильно помогают развивать бизнес, найти какие-то новые направления, может, коллаборации создать. То есть наша задача — именно начать этот процесс и посмотреть, что получится», — поделился с АН «Между строк» Валерий Пиличев.

В Нижнем Тагиле деловая часть фестиваля пройдёт 21 августа в центре Мой бизнес. 22 августа состоится музыкальная часть в топовых городских локациях.

2025 году Свердловскому областному фонду поддержки предпринимательства было выделено около 60 млн рублей на организацию мероприятий, направленных на стимулирование развития предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий. В числе таких мероприятий — Международная неделя моды UF LAB и выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» (12+),в ходе которой было подписано около 50 контрактов между ювелирными компаниями региона и байерами, представляющими российские и зарубежные торговые пространства.