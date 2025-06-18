Общество

СОФПП удостоен премии «Твёрдые знаки» за организацию Международной недели моды UF LAB

18.06.2025 11:52
СОФПП удостоен премии «Твёрдые знаки» за организацию Международной недели моды UF LAB

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») получил премию «Твёрдые знаки», учреждённую издательским домом «Коммерсантъ-Урал». Премия была присуждена в номинации «Событие года» за мероприятие, которое способно сформировать новый облик города и привлечь внимание всей страны. Таким событием стала Международная неделя моды UF LAB, которая прошла в августе 2024 года. Это мероприятие было организовано Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, правительством Свердловской области и администрацией Екатеринбурга. Оно объединило дизайнеров, экспертов и предпринимателей из разных регионов России и других стран мира. Об этом сообщает пресс-служба СОФПП.

Награду директору СОФПП Валерию Пиличеву вручил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Екатеринбург славится своими культурными событиями, которые привлекают к себе внимание гостей со всей России и многих стран мира. Фестивали “Уральская ночь музыки”, “Стенограффия”, “Красная строка”, “Безумные дни”, “Атмофест”, “Петрушка великий”, “Дикоросы” — это визитные карточки нашего города, узнаваемые далеко за его пределами. Состоявшийся в 2024 году проект UF LAB собрал в Екатеринбурге несколько тысяч гостей и участников из двух десятков стран мира», — подчеркнул Алексей Орлов.

Премия «Твёрдые знаки» представляет собой отражение образа Екатеринбурга в медиапространстве. Она основана на индексе активного интереса аудитории к событиям, проектам, брендам и личностям, связанным с городом. Исследование исключает негативный и рекламный контекст, фокусируясь только на нейтрально-позитивных упоминаниях. Для анализа используется логарифмическая шкала и аналитические инструменты. 

«Эта премия — награда для всей команды фонда, которая организовала такое беспрецедентное по масштабам событие. Поддержка предприятий индустрии моды — одно из актуальных направлений развития креативных индустрий. Мы продолжаем эту работу, и в 2025 году наиболее значимым мероприятием для всех участников творческого бизнеса станет Международный фестиваль креативных индустрий, который состоится во второй половине августа», —отметил директор СОФПП Валерий Пиличев. 

Реализация финансовых и нефинансовых мер поддержки предприятий МСП региона отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Напомним, СОФПП выступает опорной организацией по развитию креативных индустрий Свердловской области.

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