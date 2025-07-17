Уральские ювелирные бренды. В Екатеринбурге проходит масштабная выставка-форум «Тонкие грани»

В Екатеринбурге с 15 по 17 июля проходит масштабная выставка-форум ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани» (12+). В числе участников 18 уральских ювелирных мастерских.

Форум, организованный Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, привлёк как опытных мастеров, так и молодых специалистов с оригинальными идеями в ювелирном искусстве. Участники демонстрируют свои работы и обмениваются опытом, обсуждают внедрение инновационных технологий в процесс создания украшений, рассказывают о том, как малым брендам выйти на международный рынок, сохраняя культурную идентичность. Основная цель мероприятия — содействие экспорту продукции местных ювелиров. Поэтому приглашены на него были не только российские байеры, но и представители Узбекистана, Монголии, Беларуси и Кыргызстана.

15 июля в «Домне» в день открытия мероприятия прошла выставка ювелирных изделий и бижутерии, в которой приняли участие такие бренды, как Chamovskih, Saura, «РИНГО», Maklaud, Moiseikin, «Город Е», Natasha Libelle, Moonswoon, «Коллекция АРТ», My future jewelry, Yanina V, Yocreators, Цazki, «Вогул», Moments of beads, Votangi, Shiza style и «Тагилит».

16 июля журналист АН «Между строк» приняла участие в пресс-туре, который прошёл по трём локациям Екатеринбурга. Участникам тура удалось увидеть процессы создания ювелирных украшений трёх известных брендов, пообщаться с ведущими специалистами индустрии, задать вопросы и примерить украшения стоимостью более 1,5 млн рублей.

Первой локацией стало производство компании дизайнера и изобретателя Виктора Моисейкина. В 1993 году в Екатеринбурге Виктор создал компанию Moiseikin, которая в последующем стала одним из лидеров уральского рынка. Украшения и арт-объекты Moiseikin нашли признание у многих известных людей и регулярно выставляются в ведущих музеях мира. Виктор Моисейкин был отмечен среди топ-15 дизайнеров на международной выставке в Гонконге в 2024 году.

Компания неоднократно получала дипломы на международных выставках, у неё есть 20 патентов на собственные технологии производства и несколько изобретений.

Участникам пресс-тура удалось увидеть этап работы над ювелирной экспозицией «Львы и гиены», на созданием которой работают уже 12 лет.

«Сейчас идёт огромный вызов для ювелирной индустрии. Появился запрос на индивидуальность и искусство. Конечно, многие компании ломают голову, как превратить свой бренд в уникальное произведение, особенно остро такой вопрос стоит в Китае и Японии. Наша же команда спокойна, нас сразу узнают, и мы точно знаем, что каждое наше украшение уникально и в них много искусства, что делает изделия индивидуальными», — рассказал Виктор Моисейкин.

Следующей локацией стал салон Натальи Шумаковой, потомственного геммолога и ювелира. В компании Natasha Libelle говорили о чувственности, образах и важности каждой коллекции.

Бренд Natasha Libelle представляет собой продолжение уральской ювелирной школы, переосмыслённое в современном формате. Здесь создают украшения с редкими и уникальными камнями гармонично сочетая актуальный дизайн, модные тренды и уральскую аутентичность. Работы Natasha Libelle выставляются в ГИМ в Москве, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и на ведущих выставках страны.

«Ювелирное искусство — это одна из особенностей Свердловской области. Мы исторически ассоциируемся с Данилой-мастером и самоцветами. Поэтому крайне важно сохранить и продвигать эту идентичность, сделав её одним из стимулов для нашей креативной экономики», — отметил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Символами бренда являются стрекоза, представленная в различных интерпретациях в изделиях, и цветок пармской фиалки, который стал источником фирменного фиолетового цвета. Эти элементы являются неотъемлемой частью эстетики и идентичности компании. Существующие традиции органично сочетаются с экспериментами и нестандартными приемами в чём Natasha Libelle уже на протяжении нескольких лет помогает дизайнер Никита Баранов. Вместе они переосмысливают флагманские коллекции, черпая вдохновение в том числе из современной архитектуры. На «Тонких гранях» компания представляет новую коллекцию «Маленький принц».

«В коллекции использовано серебро, а центральным камнем стал необычный чёрный опал. Белый жемчуг напоминает барашки-облака, которые восхищали принца. В украшениях Natasha Libelle практически не будет бриллиантов в качестве основных камней — они выступают лишь в роли дополнений. Однако вы найдёте кабошоны из малахита и другие яркие камни, что отражает нашу уральскую идентичность», — отметил дизайнер Никита Баранов.

По его словам, на создание одной коллекции уходит до двух лет слаженной и кропотливой работы команды мастеров.

Заключительной локацией стал ювелирный дом «РИНГО» — уральский бренд с 30-летней историей.

Одной из особенностей компании является использование местных уральских камней. Бренд гордится своим наследием и старается продвигать уральскую идентичность, что находит отклик среди ценителей уникальности и аутентичности. Каждый камень, используемый в изделиях, проходит строгий отбор по качеству и красоте, а процесс огранки осуществляется высококвалифицированными мастерами.

Дизайнеры «РИНГО» постоянно экспериментируют с формами и фактурами, что позволяет создавать коллекции, которые привлекают внимание и вдохновляют. Вместе с традиционными ювелирными решениями, команда не боится использовать современные технологии и смелые дизайнерские решения.

«Мы используем настолько разные и яркие формы и технологии, что сможем порадовать любую девушку. А вообще наш бренд про семейность и открытость. Часто мы принимаем покупателей поколениями и наши изделия передают от матери к дочери. Мы очень бережно относимся к нашей продукции и отвечаем за её качество», — поделилась исполнительный директор компании «РИНГО» Жанна Климова.

Компания активно участвует в российских и международных выставках, расширяя своё присутствие и заявляя о себе как о бренде, способном удовлетворить самые взыскательные требования клиентов.