В Нижнем Тагиле водитель потерял сознание и протаранил стену склада на улице Индустриальной (ВИДЕО)

Вчера, 4 августа, около 21:00 водитель иномарки въехал в стену склада на улице Индустриальной.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 48-летний мужчина за рулём автомобиля Fiat Tempra, двигаясь в сторону улицы Фестивальной, выехал на встречную полосу, затем заехал на газон и врезался в здание склада. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован в ГБ № 4.

Очевидцы сообщили, что у мужчины за рулём случился приступ эпилепсии, что и стало причиной аварии.

В отношении мужчины, который на момент происшествия был трезв, составлен протокол по ст. 12.37 КоАП РФ за отсутствие страхового полиса. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.