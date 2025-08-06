В посёлке Баранчинский толпа беспредельщиков избила двух парней из Нижнего Тагила

В ночь на 1 августа в посёлке Баранчинский произошёл серьёзный инцидент — группа мужчин и подростков напала и избила двух парней из Нижнего Тагила.

По словам матери одного из пострадавших, её 18-летний сын Никита вместе с друзьями находился в посёлке на каникулах — там он подрабатывал и временно жил у бабушки. После работы, около часа ночи, ребята сидели на аллее в районе домов № 41, 43, 45 и 47 на улице Коммуны, когда к ним подошёл незнакомец и предупредил, что сейчас будет их бить. Никита попытался уйти, но не успел, получив удар. После чего на ребят налетела толпа и принялась их избивать. Как рассказала АН «Между строк» женщина, зачинщиком конфликта является местный житель, который собрал группировку из подростков.

Никиту и его приятеля били даже тогда, когда они теряли сознание. У парня позже диагностировали открытый перелом челюсти со смещением. Госпитализация в тот же день не состоялась — скорую помощь вызвали, но до больницы в Нижнем Тагиле Никита добрался только утром самостоятельно на электричке.

«Скорая осмотрела моего сына, сказали, что челюсть сломана, но сказали так: "В Кушве там ничего не сделают. Езжайте в Нижний Тагил". Они его даже ночью не повезли в Тагил. Ребята отоспались, и утром уже сели на электричку. Приехали и сами добрались до Демидовской городской больницы. Никиту положили в больницу с открытым переломом челюсти со смещением. Сегодня ему сделали операцию, он только приходит в себя», — поделилась с АН «Между строк» мать пострадавшего.

Она обратилась в полицию Кушвы, однако, по её словам, местные правоохранительные органы не проявили заинтересованности, а сотрудники вели себя грубо.

«На весь посёлок — один участковый. Раньше полиция была на месте, приезжала через 5 минут. А сейчас пока дозвонишься до Кушвы — можно кого угодно убить. Люди в страхе, и правды добиться невозможно. От этого мужика, который сколотил банду, просто вся Баранча уже страдает. Мне рассказали, что именно он докапывается, выступает зачинщиком, а бьют уже малолетки. Мне в участке прямо заявили: “А что вы хотели? Ваш сын уже пожал им руки и заявление писать отказался”. А он тем временем ходит по посёлку, хвастается: “Мне ничего не будет”. Он даже пытался подставить другого мальчика — чтобы тот взял вину на себя», — рассказывает женщина.

Мать Никиты уверена, что дело пытаются замять и переквалифицировать так, чтобы смягчить ответственность агрессоров. Она хочет придать делу огласку и не допустить его закрытия без последствий для нападавших. Женщина рассказала, что пост в местных пабликах об этом инциденте регулярно удаляется, а многие жители посёлка боятся давать показания.

«Мы понимаем, что многие напуганы и многим стыдно, но отвечать за свои поступки необходимо», — говорит тагильчанка.

Она просит свидетелей и причастных к произошедшему связаться с ней через личные сообщения во «Вконтакте» https://vk.com/verasmyshlayevaaa.