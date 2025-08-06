В Нижнем Тагиле мать ребёнка-инвалида через суд добилась бесплатного обеспечения жизненно важными лекарствами

Тагильчанка через суд доказала право своего ребёнка-инвалида на получение бесплатных препаратов. В течение нескольких месяцев Ольга получала отказ в выдаче лекарств, вследствие чего она обратилась в прокуратуру, а после дело было передано в суд.

Как рассказала АН «Между строк» женщина, с начала весны 2025 года она неоднократно обращалась в Детскую городскую больницу за рецептами на противоэпилептические препараты для своего сына.

«Нам постоянно отказывали все — от невролога в поликлинике, до начальника организационно-методического отдела Детской городской больницы. Мне лично она заявила, что у меня ребёнок-инвалид и я получаю пенсию на него, поэтому таблетки должна покупать сама», — рассказала АН «Между строк» обеспокоенная мать.

После чего Ольга вместе с другой матерью ребёнка с инвалидностью обратилась за защитой прав в прокуратуру.

В итоге, несмотря на заявления представителя больницы и Министерства здравоохранения о том, что лекарства не обязаны предоставлять бесплатно, суд встал на сторону матери. После нескольких заседаний суд обязал ДГБ № 1 выдать ребёнку необходимую противосудорожную терапию, а также частично удовлетворил требования о компенсации понесённых ранее затрат на покупку лекарств (около 25 тысяч рублей) и морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

«Мы бы хотели сказать всем, кто оказался в подобной ситуации: не бойтесь защищать свои права и права своих детей», — поделилась женщина.