Более 2000 переработанных на олово и другие цветные металлы сбитых немецких самолётов. История Верх-Нейвинского завода, часть 2 

Савва Яковлев оказался рачительным хозяином. Он обновил заводское оборудование, закрыл все убыточные производства (например, гвоздарную фабрику) и установил на заводе дополнительные листобойные молоты, так как спрос на листовое железо стабильно возрастал из года в год. Бараки для рабочих, построенные прежним владельцем, Савва Яковлевич снёс, а вместо них настроил возле завода избы-пятистенки, куда постепенно переселял рабочих с их семьями. Заводской посёлок постепенно расширялся.

К началу 1780 года Савва Яковлев владел огромной «горной империей» на Урале. Его заводские дачи включали в себя 2 млн гектаров, суммарный выпуск чугуна составлял 1 275 000 пудов. Все заводское хозяйство оценивалось почти в 7 000 000 рублей. Кроме того, в распоряжении Яковлева находился «движимый капитал» (оборотные средства) почти в полтора миллиона рублей.

Карта Верх-Нейвинской заводской дачи (неизв. автор, вторая половина XIX в. / общ. достояние)

21 февраля 1784 года Савва Яковлевич умер, а его уральские заводы по завещанию достались его сыновьям Петру, Ивану и Сергею. Надо сказать, что все дети промышленника не горели желанием заниматься заводами: дочери грезили выгодным замужеством, а сыновей прельщала армейская карьера. Тем не менее, Пётр, Иван и Сергей Яковлевичи приняли уральские заводы и начали, как умели, управлять ими.

По раздельному расписанию завещания Саввы Яковлева Верх-Нейвинский завод отошёл его вдове, Марии Ивановне. К заводу было приписано 820 рабочих, а стоимость его основных фондов была невелика — всего около 162 тысяч рублей. Мария Ивановна пережила мужа на 13 лет и накануне кончины продала завод сыну Ивану. Братья Пётр и Сергей затеяли тяжбу, оспаривая сделку и настаивая на разделе завода на три части. Разбирательства в судах продолжались вплоть до 1804 года. В итоге они изрядно опустошили кошельки братьев, но примирили их.

В 1808 году неподалёку от Верх-Нейвинского завода внук Саввы Яковлева — Алексей Иванович — нашёл богатые месторождения медных руд. А в 1813 году на заводской даче было найдено ещё и рассыпное золото. Оба открытия случились как нельзя кстати: к этому времени приписанные к заводу рудники стали понемногу истощаться, что привело к сокращению выплавки чугуна и выработки из него железа. Высвобождающиеся людские ресурсы направлялись либо на медные рудники, либо в старательские артели. В 1873 году домна Верх-Нейвинского завода прекратила свою работу. Завод стал заниматься прокаткой разных сортов железа из болванок, которые везли с Верх-Исетского завода.

Алексей Иванович Яковлев (неизв. художник, вторая половина XIX в. / общ. достояние)

С медью Алексею Ивановичу Яковлеву не повезло. Заводчик не получил разрешения на постройку медеплавильного завода. Казна предложила ему продать рудники (руда содержала большой процент серебра), но Алексей Яковлев поступил иначе: он стал продавать добытую руду медеплавильным заводам Урала, в том числе и демидовским. Удерживать Верх-Нейвинский завод на плаву помогали экспорт железного листа в Европу и Америку, а с 1825 года и добыча золота. В конце XIX века железный лист с клеймом Верх-Нейвинского завода «А. Я. Сибирь» котировался на американском и европейском рынках гораздо выше продукции заводов Демидовых, не смотря на то, что его цена была выше на 35–40%.

Из-за сокращения металлургического производства всё больше и больше работников уходили на золотые прииски. Мыть золотой песок шли целыми семьями, несмотря на низкие ставки: за 10 часов тяжёлой работы на прииске старатели получали 20–25 копеек. На заводе за такое же время квалифицированный рабочий получал от 50 до 70 копеек. Период спада производства на Верх-Нейвинском заводе совпал с несколькими неурожайными годами в России, которые вызвали рост цен буквально на всё. Цена пуда ржаной муки достигала 80 копеек, пшеничной муки — 1 рубля. На территории Верх-Нейвинской дачи положение усугублялось ещё и тем, что земли здесь были малопригодны для выращивания зерновых культур и даже овощи на огородах работников завода росли плохо. Случалось, что для того, чтобы сделать заготовки капусты на зиму, верхнейвинцам приходилось ехать за ней на рынки Верхнего и Нижнего Тагила, Алапаевска и Петрокаменского. Чтобы прокормить свои семьи, в старательские артели уходили всё больше людей. В 1875 году на приисках Верх-Нейвинской дачи работалои 780 человек, которые добыли более 14 пудов золотого песка. В последующие 5–6 лет добыча золота держалась на этом же уровне.

В 1878 году на Верх-Нейвинский завод пришла железная дорога. И хотя первые 5 лет она работала с серьёзными перебоями, завод смог отправлять по ней свою продукцию, а заводской посёлок стал получать разнообразные товары из европейской части Российской империи. В посёлке появились почта, типография, одна за другой открывались торговые лавки.

Вид на станцию Верх-Нейвинск (фото Шерер, Набгольц и К, 1878 г. / общ. достояние)

В конце XIX – начале ХХ века Верх-Нейвинский завод начал работать на демидовском чугуне. Вереницы подвод с чугунными чушками все три летних месяца тянулись из Нижнего Тагила в Верх-Нейвинск. Здесь из него катали сортовое железо, которое увозили назад в Тагил, а часть чугуна оставалась на заводе в качестве оплаты за прокат железного шестигранника, листа или прута. К 1909 году предприятие выпускало только один вид продукции — листовое железо, а в 1912 году и это производство было остановлено. Вплоть до октября 1917 года Верх-Нейвинский завод выпускал оснастку для металлургических заводов и выполнял мелкие частные заказы.

Большевистская власть в Верх-Нейвинск пришла не сразу. Поначалу в местном совете большинство депутатов представляло партии эсеров, кадетов и анархистов. Лишь в начале марта 1918 года власть в посёлке перешла к большевикам. Но началась Гражданская война, и в августе 1918-го в Верх-Нейвинск вошли части чехословацкого корпуса, перешедшие на службу к Колчаку. Под белыми посёлок находился 11 месяцев. 19 июля 1919 года советская власть в Верх-Нейвинске была восстановлена. Завод был разорён: часть оборудования вывезена, часть уничтожена прямо в цехах. Всё, что не успели увезти с собой отступающие части чехословаков и колчаковцев, это наличные деньги, в том числе и касса волостного правления, где все 11 месяцев шёл сбор средств на нужды белой армии.

Завод удалось запустить менее чем за два года. В это время рудники и прииски были отделены от завода и подчинены тресту «Райруда», лесная дача перешла в подчинение управления Уральского лесного хозяйства, а геологоразведочные работы были выделены в самостоятельное управление. Само предприятие начало выпускать различное строительное оборудование, вагонетки, щековые дробилки, подъёмные двухбарабанные лебёдки грузоподъёмностью до 5 тонн, калориферы.

Митинг у здания бывшей волостной управы Верх-Нейвинска

(фото неизв. автора, 1926 г. / фрагмент ориг. изображения)

Объёмы выпускаемой продукции росли из года в год. В 1931 году было выпущено 693 тонны разных изделий, а в 1935-м — уже 1330 тонн. В середине 1930-х годов был построен чугунолитейный цех и цех металлоконструкций, а с 1940 года начали выпуск гидравлического оборудования для золотодобычи: тракторные и водяные насосы, обратные клапаны, гидромониторы и другую технику. На заводе открылся филиал проектного института, после чего Верх-Нейвинский завод стал своеобразной лабораторией по изготовлению и доводке современного оборудования для гидромеханизации.

В начале 1941 года было принято решение о создании производства свинца и свинцовых сплавов на базе Верх-Нейвинского завода. За 45 дней из оборудования, эвакуированного из Харькова, Москвы и Ленинграда, были созданы новые цеха. Уже 16 октября 1941 года свинцовый цех начал выпускать продукцию — оловянистые баббиты, пульный свинец и свинцово-оловянные припои. В годы Великой Отечественной войны на заводе была организована переработка сбитых немецких самолётов с извлечением из них олова и вторичных цветных металлов. Всего за годы войны завод переработал более 2000 немецких самолётов. На этом история Верх-Нейвинского чугунолитейного и железоделательного завода закончилась, и началась история Верх-Нейвинского завода цветных металлов.

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

