Популярные в СССР, а ныне забытые, легендарные чешские мотоциклы Jawa возвращаются на российский рынок

Легендарные чешские мотоциклы Jawa возвращаются на рынок РФ. Российские ОТТС (одобрение типа транспортного средства) уже получены на четыре ходовые модели: 300 CL, 350 CL, 42 и 42 FJ.

«Чешская сторона абсолютно не препятствует поставкам Jawa в Россию, более того, чехи стали прямыми учредителями российского дистрибьютора Jawa Jihostroi Union. В рамках этой стратегии было принято решение о получении новых ОТТС на мотоциклы Jawa нового поколения. В 2029 году Jawa готовится отметить свой 100-летний юбилей. В рамках этого события команда Jawa Jihostroi Union сейчас занята подготовкой к масштабному входу на российский рынок и построением широкой дилерской сети <…>. Пришло время напомнить о том, что Jawa не только не прекратила своё существование, но готова представить широкую линейку новых доступных моделей мотоциклов в России», — рассказала «Известиям» генеральный директор компании «Ява Югострой Юнион», дистрибьютора Jawa Moto, Светлана Кулакова.

Сегодня мотоциклы Jawa производятся в Индии компанией Classic Legends Private Limited (CLPL), принадлежащей концерну Mahindra and Mahindra, который приобрёл у чехов права на использование дизайна и бренда. С 2020 года мотоциклы для европейского рынка тестируются и дорабатываются в Чехии силами компании Jawa Moto, расположенной в городе Тынец-над-Сазавой. Оттуда Jawa будут поставляться на российский рынок.

Мотоциклы Jawa были очень популярны в Советском Союзе. СССР являлся основным их импортёром. Только в период с 1963 по 1983 год в страну было поставлено 1,5 млн мотоциклов разных моделей. С 1971 года до конца 1980-х годов в Советском Союзе регулярно проводились «Слёты друзей Явы», на которые съезжались владельцы мотоциклов Jawa со всей страны. На этих слётах всегда проводились соревнования, одно из них дало толчок к началу проведения чемпионатов СССР по мототриалу.

Обладание современным и скоростным Jawa в советское время считалось модным и престижным.