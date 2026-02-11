СК возбудил очередное уголовное дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле

Накануне возле дома № 37 на улице Карла Либкнехта, где расположена «Нижнетагильская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», произошла потасовка между подростками. Инцидент с разборками попал на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. На записи видно, как один из участников конфликта ударил оппонента, после чего тот упал на заснеженный тротуар.

Как сообщается в паблике «ТТ Нижний Тагил», после случившегося автор видео поговорил с пострадавшим. Тот сообщил, что удар пришёлся ему по голове. Мужчина посоветовал парню обратиться в полицию.

При этом, как отметили в тагильской полиции, обращений в ОВД от пострадавшего не поступало. Однако происшествие зарегистрировано в отделе полиции № 18, и по данному факту организована проверка.

К расследованию инцидента подключился СК России по Свердловской области.

«В соцмедиа сообщается, что в Нижнем Тагиле группа подростков окружила сверстника, после чего один из них избил его. Отмечается, что, возможно, противоправные действия в отношении пострадавшего ранее совершались неоднократно. Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, в начале февраля СК завёл уголовное дело после нападения подростков на 15-летнего школьника в Нижнем Тагиле. Инцидент произошёл у дома № 12а на Октябрьском проспекте.