«Мы даём ребятам конкретные знания и навыки, которые они могут применить на практике». IT-академия тагильской fin-tech компании «ВДело.Дев» и ЕВРАЗа обучает профессии со школьной скамьи

Вот уже пять лет в Нижнем Тагиле действует образовательный проект «IT-академия ЕВРАЗа», созданный основателями fin-tech компании «ВДело.Дев» Сергеем Федореевым и Русланом Мухутдиновым. Академия начиналась с того, что Сергей и Руслан решили сами готовить квалифицированных программистов для своей компании.

«Мы создали школу программирования, в первую очередь для того, чтобы решать кадровую проблему компании. Мы набираем туда школьников и студентов и даём им конкретные практические навыки в формате проектного обучения. На выходе мы получаем специалиста, который понимает, что требуется от него работодателю. Преподаватели — сами опытные программисты, которые могут хорошо всё объяснить и показать на практике, дать шаблоны проектирования и программирования. Благодаря такому подходу мы получаем квалифицированных специалистов и даём ребятам знания и навыки, которые они смогут применять в своей дальнейшей профессиональной деятельности», — рассказывает Сергей Федореев.

Сначала IT-академия получила название «Железная логика», в ней стали учиться навыкам программирования дети в возрасте от семи лет. В академии появились несколько направлений обучения: курсы для ребят, определившихся с профессией и желающих прокачать навыки в программировании, и обучение для новичков, кто хочет попробовать себя в IT-сфере. Все курсы поделены на модули и сроки обучения. В основном они рассчитаны на образовательный год, начиная с 5 сентября и заканчивая защитой проекта в конце мая и начале июня.

«Также мы работаем непосредственно с вузами. Берём ребят на практику и выявляем самых способных, чтобы потом пригласить их к себе на работу. В ходе учёбы они выполняют конкретные практические задачи. То есть мы применяем практикоориентированный подход в обучении. Плюс в нашей школе ребята получают навыки общения и социализации, что для программирования и для работы в айтишных коллективах очень важно. Учим читать и понимать документацию, потому что одна из проблем современных выпускников вузов по IT-направлению состоит в том, что они не умеют читать документацию. И ещё мы учим их смотреть исходный код, потому что, чтобы понять, как работает та или иная функция, необходимо уметь понимать исходный код и этому их в вузах не учат. И для нашей платформы именно классные IT-специалисты, которых мы сами и подготовили, стали основным ресурсом бизнеса», — отмечает Сергей.

В академии можно обучаться визуальному программированию. Базовый курс учит логике и математике через компьютерные алгоритмы, позволяя создать мультипликационную игру или мультфильм. Самым популярным является курс программирования на языке Python в компьютерной игре Minecraft. Это начальный уровень, который позволяет узнать азы программирования через такой простой инструмент, как игра. Выполняя простые задачи и команды с помощью кода, ученики тут же получают результат. Следующим по популярности среди подростков считается курс по 3D-моделированию. Он позволяет прокачать свои креативные навыки. Ребята с помощью программы визуализируют и рисуют разные фигуры, а после печатают их на 3D-принтере.

«За пять лет работы академии мы подготовили около 500 специалистов. Некоторые из них сейчас работают в нашей компании, другие тоже нашли себе работу по профессии. Некоторые выпускники нашей школы становятся первоклассными специалистами и руководителями, например, один из выпускников занимается отчётностью в ЦБ. Те, кто остались у нас в компании принимали участие в создании конкретных программных продуктов (программный модуль “залоги”, программный модуль “поручительства”). Наша особенность в том, что мы используем проектное обучение, мы не даём людям общеобразовательных знаний, а только те знания, которые необходимы в конкретном проекте», — рассказывает Руслан Мухутдинов.

По его словам, главное преимущество IT-академии в том, что она даёт возможность приобрести реальную профессию и гарантированно получить работу после прохождения обучения.

«По факту у нас есть возможность на раннем этапе определить ребёнку интересную профессию в IT-сфере. В течение года ребята примеряют на себя роль тестировщика, разработчика, управленца и проектировщика, тем самым выбирая для себя лучший вариант. Ученики интегрированы в командную работу IT-компании», — делится Руслан.

После успешного запуска IT-академии «Железная логика» компания «ВДело.Дев» совместно с центром «Мой бизнес» и ЕВРАЗом создали образовательный проект «IT-Академия ЕВРАЗа». С 2022 года у учеников 8–11-х классов Нижнего Тагила появилась возможность обучаться программированию бесплатно, пройдя конкурсный отбор. Первые пять выпускников академии получили грант на обучение в УрФУ с гарантией последующего трудоустройства на ЕВРАЗ НТМК.

«IT-компании “Евразтехника” необходимы профессиональные кадры, готовые решать сложные задачи сразу после института. И чтобы сократить время подготовки и обучения специалистов, организация решила пойти по пути раннего обучения уже со школы. Ведь чем опытнее будут ребята, тем в более сложных проектах они смогут работать», — отмечает Руслан.

Академия пользуется популярностью у тагильчан. Здесь трудятся 11 человек, 8 из них — педагоги по программированию. Всего команда обучила уже около 500 детей на разных курсах.

Напомним, ранее в центре «Мой бизнес» прошёл выпускной «IT-академии ЕВРАЗа». Школьники 8–11-х классов представили собственные проекты, ориентированные на решение реальных задач бизнеса, которые они разрабатывали в течение всего учебного года.