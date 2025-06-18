В Нижнем Тагиле студенты «IT-академии ЕВРАЗа» представили свои выпускные проекты

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошёл выпускной «IT-академии», организованной при поддержке ЕВРАЗа. Школьники 8–11-х классов представили собственные проекты, ориентированные на решение реальных задач бизнеса, которые они разрабатывали в течение всего учебного года.

Обучение велось с использованием метода проектов, предполагающего максимальную самостоятельность учащихся в разработке решений конкретных практических задач. Под руководством опытных наставников ребята осваивали базовые принципы построения и проектирования архитектуры приложений, основы программирования на JavaScript, создание и оформление веб-интерфейсов средствами CSS, архитектуру программного обеспечения и применение шаблонов проектирования, а также методы взаимодействия с сервером посредством API.

Одной из интересных задач, которые были предложены участникам, стала разработка приложения для сканирования и визуализации дефектов на рельсах. Несколько участников представили свои проекты, включающие алгоритмы поиска дефектов, отображение положения рельс и дефектов, а также визуализацию работы сканера с отображением шагов и предупреждений об ошибках ввода данных. Несмотря на сложности в разработке, все участники обеспечили базовую работоспособность алгоритмов.

«Проект для меня был достаточно сложным, потому что, когда в голове есть какая-то идея, как всё должно работать, на код это перенести становится достаточно тяжело. Так что большая часть времени ушла именно на написание того, как это всё будет работать», — рассказал один из студентов академии на защите своего проекта.

Также школьники предложили ряд других интересных проектов: платформа онлайн-магазина с системой поощрения участников будущих курсов «IT-академии», интерактивную систему визуализации инженерных процессов и аналитическую информационную панель. Эти проекты демонстрировали уровень подготовки учеников и готовность применять полученные знания на практике.

Итоги мероприятий подводились в форме публичной выставки-презентации, где специально созданная комиссия судей оценивала качество работ выпускников по нескольким критериям: удобство интерфейса, наглядность представления результатов, достижение поставленной цели, эффективность коммуникации, профессиональный уровень исполнения и возможность внедрения разработок в реальной производственной среде. Кроме того, каждый проект мог получить дополнительный бонусный балл от экспертов.

«Ребята справились очень достойно — каждая команда продемонстрировала уверенные знания и практические навыки, полученные за время обучения. Защита проектов прошла на высоком уровне: участники показали, что умеют работать в команде, решать задачи по разработке, дизайну, программированию и могут уверенно презентовать свои решения. Конечно, путь был непростым — обучение требовало усердия, самостоятельной работы и умения адаптироваться к новым технологиям. Но именно это помогло им вырасти и стать сильнее как начинающим специалистам. Я думаю, что выпускники хорошо подготовлены к первым шагам в профессии и смогут быстро адаптироваться в реальных рабочих условиях», — рассказал АН «Между строк» преподаватель «IT-академии» и руководитель отдела тестирования «ВДело.Дев» Павел Смирнов.