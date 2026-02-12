Ограбление по-древнерусски. В Нижнем Тагиле мужчина украл у салона красоты полдюжины кокошников

Студия по наращиванию волос Vip Hair на улице Ленина, 7 подверглась нападению воришек. Причём злоумышленники оказались с весьма необычным вкусом — зачем-то им понадобились русские народные кокошники, которые украшали входную группу. Сам инцидент произошёл ещё 28 января, однако поделиться этой историей со своими клиентами руководство решило только сегодня, 12 февраля.

«Как вы помните, у нас висело замечательное, красивое оформление — наши русские народные кокошники, из них были косички. Также рядом светились гирлянды. Но одним ранним утром пара, вышедшая из автобуса, решила, что этому здесь не место. Мужчина отчаянно принялся перерезать гирлянды, запутался в них, бедолага, и украл кокошники, наивно полагая, что они влезут в его пакет», — рассказала управляющая студии Елена.

После того как пара прихватила фольклорный аксессуар, они спокойно удалились. Сотрудники студии обратились с заявлением в полицию. Кроме того, в опубликованном видео они отметили, что даже догадываются, кто эти самые злоумышленники.

Напомним, в октябре 2024 года входную группу студии по наращиванию волос Vip Hair украшала фигура в чёрном балахоне с косой из волос. Барышня держала в руке фонарь со свечой и выглядела весьма реалистично. Фотографии необычной «модницы» были опубликованы в нескольких городских пабликах и СМИ. Но вскоре фигура внезапно исчезла.