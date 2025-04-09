А вы знали? Леонид Брежнев бывал в Нижнем Тагиле

Оказывается, легендарный генсек ЦК КПСС Брежнев однажды побывал в Нижнем Тагиле. Правда, не в должности главы государства, а в самом начале своего карьерного пути. Этот малоизвестный эпизод из жизни Леонида Ильича рассказал АН «Между строк» тагильский краевед Дмитрий Кужильный. Впрочем, по его словам, документального подтверждения этой информации нет.

В 1928 году, после окончания землеустроительно-мелиоративного техникума в Курске, 22-летний Леонид Брежнев по распределению поехал на Урал, где в то время начинался период коллективизации. На руках будущий генсек ЦК КПСС имел диплом землеустроителя, а весь багаж молодого человека состоял из старой дорожной сумки и новенького командирского планшета. Выпускник техникума Брежнев должен был приехать в Свердловск, получить в земельном комитете направление в один из создающихся колхозов и незамедлительно выехать туда. Но в поезде с Леонидом случилась неприятная история — у него украли планшет, где находились все документы и большая часть денег.

Начальник поезда посоветовал Брежневу сойти на ближайшей станции и обратиться в милицию. Ближайшей станцией оказался Нижний Тагил. Пока Леонид ждал следующего поезда до Свердловска, его заинтересовала статья в газете «Правда» об оргнаборах на предприятия чёрной металлургии Среднего и Южного Урала.

Прибыв в Свердловск, Брежнев получил назначение в Бисерть, но по месту назначения не поехал, а устроился на Михайловский металлургический завод, где была существенно выше зарплата. Через два месяца землемера вернули в Бисерть. Ему помогли снять квартиру, и вскоре к Леониду приехала жена. По долгу службы молодой Брежнев постоянно разъезжал по ближайшим деревням и сёлам, слыл среди местных крестьян «дотошным, но справедливым землемером» и через полгода был выдвинут на руководящую должность — заведующим районным земельным отделом. Через год у четы Брежневых родилась дочь, а в 1930 году Леонид был переведён на партийно-хозяйственную работу. Тогда никто и подумать не мог, что 34 года спустя бисертский «землемер Лёня» станет первым лицом в государстве и будет им руководить 18 лет.

Дмитрий Кужильный