В Нижнем Тагиле сгорела АЗС 

10 апреля в 15:48 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре на заправке «Авангард», которая находится на улице Зеленстроевской.

«Горел бензин и дизельное топливо. Повреждена обшивка и колонки АЗС. Существовала угроза взрыва», — сообщили в 9-м пожарно-спасательном отряде.

Пожар удалось потушить за 12 минут. На месте возгорания работали четыре единицы техники и 12 человек личного состава. Как рассказали АН «Между строк» в ОНД и ПР Нижнего Тагила, предварительная причина возгорания не известна, ведётся проверка.

«Это очень страшно было, как раз машина заправлялась наша. Был взрыв в щитке, он отлетел, и сразу пламя. Успели бензовоз убрать хотя бы. Никто не пострадал», — делится эмоциями очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил».