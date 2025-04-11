Ведущий «Экорадио» провёл социальный эксперимент на приветливость тагильчан

Нижнетагильский радиоведущий решил провести интересный социальный эксперимент. Блогер и ведущий «Экорадио» Александр Есенин решил лично проверить, как случайные прохожие реагируют на пожелание доброго утра.

Видеоролик с реакцией тагильчан, на котором Александр около 6 часов утра прогуливается до работы, попутно здороваясь со всеми проходящими мимо, он выложил в свой Instagram*. Результаты оказались любопытными. Выяснилось, что далеко не все горожане готовы к общению ранним утром, но нашлись и те, кто с доброжелательностью откликался на приветствие и отвечал взаимностью.

«Меня удивило, что двое прохожих прошли мимо, не поздоровавшись. Захотелось узнать, как люди реагируют на приветствия, и я решил снять видео. Оказалось, что в Нижнем Тагиле по утрам мало кто здоровается. Возможно, люди спешат на работу, грустят, злятся или просто не настроены на общение. Хотелось напомнить, что даже маленькая улыбка может поднять настроение», — поделился с АН «Между строк» радиоведущий.

Александр призвал тагильчан жить дружно, здороваться и улыбаться по утрам. Примечательно, что на приветствие положительно реагировали в основном женщины, в то время как мужчины предпочитали молча проходить мимо.

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