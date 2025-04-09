В Нижнем Тагиле подросток на «Ладе» врезался в столб

Накануне, 8 апреля, около 18:00 в Нижнем Тагиле на на Руднике им. III Интернационала произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции, 16-летний водитель «Лады Приоры», двигался по улице Ульяновской в сторону улицы Перова. У дома № 50 он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электрический столб. Два 21-летних пассажира и водитель получили незначительные травмы, были осмотрены медиками и отпущены домой.

В отношении подростка составлен административный протокол по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу с нарушителем и его родителями. В инспекцию по делам несовершеннолетних направлена информация для рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.