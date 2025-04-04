Тагильский weekend топ-7: «Тотальный диктант», дэнс-баттл, джаз, настольные игры и культовый триллер «Пассажир дождя»

О том, чем заняться с 4 по 6 апреля

«Баристу на царство!» — кричал народ во время великого русского кофейного бунта. Ну а мы подготовили перечень мероприятий, которые подарят вам незабываемые впечатления и помогут хорошо провести время в эти выходные. Воспользуйтесь возможностью выбрать то, что вам по душе, и насладитесь атмосферой города.

«В ожидании весны»: концерт Михаила Авдюшева (16+)

4 апреля в 18:00

«Дом Окуджавы» ул. Карла Маркса, 20а

В программе прозвучат авторские произведения и классика бардовской песни. «В ожидании весны» — это не только о времени года, но и о времени вообще… Ожидание чего-то нового, искреннего, честного. Это песни-ощущения, частью новые, частью переосмысленные старые.

Игротека: сессия настольных игр сообщества «Слон» (16+)

5 апреля с 12:00 до 18:00

Центральная библиотека (читальный зал)

Библиотека приглашает поиграть в современные и популярные настольные игры, поучаствовать в турнирах и мини-соревнованиях, а также приятно провести время в уютной обстановке и в компании единомышленников.

«Квиз, плиз!»: интеллектуальный сет (16+)

5 апреля в 16:00

Библиотека № 6 ул. Басова, 8

Приходите на игру, которая погрузит вас в мир интересных фактов, загадок и неожиданных вопросов. Организаторы подготовили для вас семь туров, чтобы проверить вашу интуицию, знание «детского» языка, супергероев и мемов, музыкальные способности и литературные пристрастия. Собирайте команды до 6 человек или приходите индивидуально. Не упустите шанс провести вечер весело и с пользой.

«Тотальный диктант» (6+)

5 апреля в 13:00

На 13 площадках

Приходите и проверяйте степень своей грамотности. Печень площадок здесь https://totaldict.ru/nizhny%20tagil/#/stages

Концерт группы «The Beavers» (0+)

5 апреля с 18:00 до 19:00

ТРЦ «DEPO» Свердловское шоссе, 31б

ТРЦ «DEPO» приглашает гостей насладиться звуками живых музыкальных инструментов в исполнении профессиональных музыкантов и вокалистов. В эту субботу для гостей выступит группа The Beavers с джазовой программой.

«Кинолекторий» (16+)

6 апреля 17:00

Креативный кластер «Самородок», проспект Мира, д. 49

Показ любимого фильма тагильского киноведа Кирилла Ваганцева — триллер Рене Клемана «Пассажир дождя» 1969 года. Перед сеансом Кирилл расскажет интересные факты о фильме. А по традиции на показе будет разыгран купон на бесплатный ароматный кофе от кофейни «Да, давай!»

DANCE BATTLE (0+)

6 апреля 11:00-16:00

ТРЦ «DEPO» Свердловское шоссе, 31б

Приходите посмотреть соревнования лучших танцевальных команд и клубов Нижнего Тагила. Зрелищные танцы, зажигательная музыка, драйв и положительные эмоции.