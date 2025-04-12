В Нижнем Тагиле бесправник устроил ДТП, пытаясь уйти от погони 

Вчера, 11 апреля, около 17:30 в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов произошло ДТП по вине водителя, пытавшегося уйти от погони сотрудников Госавтоинспекции.

Водитель Subaru с тонированными стёклами и нечитаемыми номерами, проигнорировав требование сотрудников Госавтоинспекции остановиться, попытался скрыться, однако успел проехать всего несколько сотен метров и столкнулся с автомобилем Opel Astra под управлением 37-летней женщины.

Как оказалось, за рулём Subaru находился 24-летний молодой человек, ранее лишённый прав за вождение в нетрезвом виде. Не смотря на истекший срок лишения, удостоверение восстановлено не было. На момент аварии как нарушитель, так и пострадавшая были трезвы. Женщина получила ушибы, медицинская помощь ей была оказана на месте ДТП.

В отношении водителя Subaru были составлены административные протоколы по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (нарушение правил тонировки), ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ (нечитаемые государственные регистрационные знаки), ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (эксплуатация автомобиля с техническими неисправностями), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), ч. 1 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО) и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования сотрудников полиции об остановке).

Напомним, это не первая авария на этой неделе, произошедшая по вине водителей, скрывающихся от погони сотрудников Госавтоинспекции. Ранее, 7 апреля, 21-летний нетрезвый водитель ВАЗ-21074 устроил ДТП на улице Красноармейской, в результате которого перевернулся автомобиль Chevrolet Niva под управлением 57-летнего мужчины. Также, 9 апреля, пьяный 56-летний мужчина за рулём Hyundai Sonata пытался уйти от погони и врезался в Chevrolet Klan на улице Индустриальной.