В Нижнем Тагиле на улице Красноармейской пьяный водитель устроил ДТП, скрываясь от погони 

Сегодня, 7 апреля, около 6:30 на перекрёстке улиц Красноармейской и Аганичева произошло ДТП.

Водитель ВАЗ-21074 не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге Chevrolet Niva, под управлением 57-летнего мужчины, вследствие чего иномарка перевернулась.

Как сообщили АН «Между строк» в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, за рулём «семёрки» находился нетрезвый 21-летний водитель, который пытался оторваться от преследования инспекторами ДПС, что и стало причиной опасного маневрирования. Однако скрыться ему не удалось, и сразу после случившегося мужчина был задержан.

Несмотря на то что транспортные средства получили серьёзные повреждения, никто из участников аварии не пострадал.