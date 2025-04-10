В Нижнем Тагиле пьяный водитель устроил ДТП, пытаясь сбежать от сотрудников Госавтоинспекции

Вчера, 9 апреля, в Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП по вине пьяного водителя, пытавшегося уйти от сотрудников Госавтоинспекции.

Около 8:10 в дежурную часть поступил сигнал о нетрезвом водителе, движущемся по улице Индустриальной. Экипаж ДПС, выехавший на вызов, потребовал через громкоговоритель от водителя Hyundai Sonata остановиться. Мужчина требование проигнорировал и попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, в результате чего врезался в автомобиль Chevrolet Klan.

После ДТП он был задержан и прошёл процедуру освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, которая показала 0,966 мг/л. В отношении 56-летнего нетрезвого водителя были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, а транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Мужчина имеет стаж вождения 34 года, с начала 2025 года не был замечен в нарушении ПДД.

Несмотря на серьёзные повреждения обоих автомобилей, в аварии никто не пострадал.