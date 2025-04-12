В Нижнем Тагиле на Вагонке автохамы на внедорожнике забуксовали на газоне детской площадки и превратили его в грязное месиво (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле во дворе дома № 38 по улице Добролюбова автохамы на внедорожнике забуксовали на газоне детской площадки и превратили его в грязное месиво. Об этом АН «Между строк» сообщили жильцы дома.

«Приехала девушка и припарковалась на газоне детской площадки. Зачем это было делать, непонятно, ведь видно, что почва уже оттаяла и после снегопада мокрая и подвижная. Вроде бы она не из нашего дома. Потом стала выезжать, но забуксовала. Какой-то парень, который не с ней приехал, решил ей помочь. С одной стороны, он типа хорошее дело хотел сделать, но не лучше ли было посоветовать этой девушке вызвать автоэвакуатор, который бы вытянул машину лебёдкой? Жильцы пытались возмущаться, но мужчина их не слушал. Потом он, после многих попыток, всё-таки выехал, оставив развороченный в хлам газон и грязную глубокую колею. И кто это теперь будет восстанавливать?» — рассказал АН «Между строк» житель дома.

Участок газона, уничтоженный водителями, является частью детской площадки. Практически рядом с колеёй, которую сделали автохамы, находится песочница.

«За такое поведение надо не просто оштрафовать, а забрать права и заставить восстанавливать повреждённый газон за свой счёт», — делится эмоциями наш собеседник.