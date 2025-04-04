В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка советских плакатов «Возрождённый “Боевой карандаш”» 

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств открылась выставка советских плакатов второй половины XX века «Возрождённый “Боевой карандаш”» из собрания Ирбитского ГМИИ имени В. А. Карпова.

Выставка представляет собой коллекцию советских плакатов 1950–1980-х годов. В ней содержатся как типографские тиражные и пробные оттиски, так и оригинальные авторские эскизы, переданные в музей в 2016 году в дар петербургской художницей-акварелисткой Людмилой Николаевной Ильиной. Эти работы — часть личной коллекции её покойного мужа, художника Бориса Сергеевича Иванова, ушедшего из жизни в 1992 году. Яркие и знакомые многим плакаты стали результатом совместного творчества художников и поэтов, представляя собой симбиоз визуального образа и лаконичного текста.

«В то время плакат служил одним из ключевых инструментов агитации, популяризируя успехи и достижения страны, советские праздники и важные даты, правильный образ жизни, а также способствуя воспитанию молодёжи и борьбе с негативными явлениями как на производстве, так и в быту. Он также использовался для предупреждения о международных угрозах. Поэтому спустя десятилетия плакат стал признанным документом ушедшей эпохи, иллюстрирующим жизнь советской страны и её граждан. Среди авторов ирбитских плакатов можно отметить 23 известных ленинградских художника, чьи работы охватывают практически всю широкую тематику возрождённого творческого объединения», — рассказал редакции АН «Между строк» первый заместитель генерального директора Ирбитского ГМИИ им. В.А. Карпова Сергей Мурзин.

В сатирических плакатах критика конкретного человека или группы людей воспринималась как осуждение более широкого явления, требующего порицания. Таким образом, плакат стал важным средством коммуникации, своеобразным проводником определённой информации, на основании которой зритель мог делать выводы. Для достижения этих целей плакат должен быть лаконичным, простым по структуре и убедительным по содержанию.

«Я давно увлекаюсь комиксами и стилистическими плакатами. Когда узнала, что у нас в городе будет такая выставка очень обрадовалась. Очень яркие и красочные плакаты. Действительно, многие фразы заставляют задуматься. Помимо политических и бытовых тем, здесь очень много о культуре человека. Думаю, что приду сюда ещё с подругами», — поделилась с редакцией АН «Между строк» посетительница выставки Алина.

Тиражные плакаты широко распространялись на заводах и фабриках, сельскохозяйственных предприятиях, в учебных и медицинских учреждениях, а также публиковались в журналах, газетах и на открытках.

«Приятно видеть изображения, которые я наблюдала, будучи ребёнком. Вообще, плакаты — это чудесная вещь. Сегодня много улыбалась и вспоминала прошлое», — рассказала о своих впечатлениях посетительница выставки Валентина.

Напомним, ранее музеи Нижнего Тагила, Лесного и Тугулыма стали победителями конкурса на проведение обменных выставок, который организовало Министерство культуры Свердловской области.