В музее Нижнего Тагила покажут советские агитационные плакаты

Музеи Нижнего Тагила, Лесного и Тугулыма стали победителями конкурса на проведение обменных выставок, который организовало Министерство культуры Свердловской области. На мероприятия выделено 2 млн рублей из областного бюджета.

«Ставший уже традиционным конкурс даёт возможность муниципалитетам Свердловской области принимать на своей территории выставки регионального и общероссийского значения и представлять в стенах учреждений музейные предметы, имеющие большую культурную ценность. Отмечу, что сотрудники музеев проделывают большой объём работы, начиная с отбора экспонатов и заканчивая страхованием и перевозкой музейных объектов», — сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Весной 2025 года в Нижний Тагил из Ирбитского государственного музея изобразительных искусств имени В. А. Карпова привезут проект «Возрождённый “Боевой карандаш”» (6+), в котором будут представлены советские агитационные плакаты 1950–1980-х годов. В Ирбит же из Нижнетагильского музея изобразительных искусств отправится выставка «Семь цветов русской души», куда войдут произведения лаковой миниатюры и лубок из коллекции музея.

Представленные на выставке «Возрождённый “Боевой карандаш”» плакаты созданы художниками, входившими во второй состав «Боевого карандаша», творческого объединения ленинградских художников и поэтов. Первый состав объединения сформировался на рубеже 1939 и 1940 года. Активно действовавшее в годы Великой Отечественной войны и превратившее плакат в идеологическое оружие против врага в тылу и на фронте творческое объединение прекратило свою деятельность в 1945 году. Уже в условиях мирного времени по инициативе Ленинградского союза художников «Боевой карандаш» вновь возобновил свою деятельность в 1956 году. Его работа продолжалась до 1990 года.

Музейная сеть Свердловской области входит в десятку крупнейших среди субъектов Российской Федерации. На данный момент в регионе действует 126 государственных и муниципальных музеев. По поручению губернатора Евгения Куйвашева в рамках работы по информатизации музеев на Среднем Урале были созданы единый информационный портал «Музеи Свердловской области» и виртуальный «Атлас музеев Свердловской области», на которых представлена вся актуальная информация.