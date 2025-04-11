В Екатеринбурге будут судить сотрудника полиции аэропорта Кольцово за получение взятки 

Свердловским следственным отделом на транспорте Центрального МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора специализированного отделения по обеспечению общественного порядка транспортной полиции. Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

«Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2020 по 2022 год получил взятку в сумме более 80 тысяч рублей за покровительство и незаконное бездействие при оказании иностранными гражданами услуг для пассажиров на территории аэропорта Кольцово», — рассказали в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

В ходе расследования уголовного дела во взаимодействии с ОСБ транспортной полиции проведён комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено транспортным прокурором в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении взяткодателя по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействия) также направлено в суд.