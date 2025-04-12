История легендарного тагильского активиста и оперуполномоченного Дмитрия Кедуна, убитого бандитами в 1935 году

Вечером 12 апреля 1935 года на улице с тяжёлыми ножевыми ранениями был найден один из первых тагильских рабкоров и член «пролетарской рабочей группы содействия прокуратуре» Григорий Быков. На следующий день он умер. Убийство всколыхнуло общественность города. На ноги была поднята милиция и органы госбезопасности, начались аресты.

Для расследования преступления прибыла следственная группа из Москвы во главе с прокурором. Когда подозреваемые начали давать показания, стало ясно, что дело об убийстве Григория Быкова надо объединить с делом об убийстве другого активиста рабочей группы содействия прокуратуре Дмитрия Кедуна, который погиб от рук бандитов 13 февраля того же 1935 года.

С тех пор прошло 90 лет, но имя Григория Быкова до сих пор помнят тагильчане. В городе есть улица его имени, на которой в 1977 году был установлен памятник легендарному рабкору, а после Великой Отечественной войны учреждена премия его имени, которая ежегодно вручалась лучшим рабочим корреспондентам газеты «Тагильский рабочий».

Станция Кедун-Быкова бывшая Узловая (фото неизв автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/nizhnetagilskaja-uzkokolejka//Stancija-Kedun-Bykovo-v-Nizhnem-Tagile-foto-1972-g..jpg)

И так получилось, что имя другого активиста группы содействия прокуратуре — Дмитрия Кедуна — оказалось сегодня почти забытым. В 1935 году станцию «Узловая» Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги переименовали в «Кедун – Быково». Но после того, как в 2006 году узкоколейку ликвидировали вместе с подвижным составом и инфраструктурой, о Дмитрии Кедуне уже ничего не напоминает в Нижнем Тагиле. Возможно, так и забылось бы это имя, если бы не Евгения Иванченко (Дубровина), которая в 2011 году принялась восстанавливать историю семьи Кедун. Собирая сведения о предках Дмитрия в архивах и у родственников, она выяснила немало любопытных фактов, которые, по прошествии стольких лет, представляют интерес для истории нашего города.

Семья Кедун была перевезена Демидовыми из села Печенеги Черниговской губернии в 1827 году для работы на рудниках горы Высокой. Переселенцам выделили участки земли в районе Ключей, вблизи рудника, и небольшую сумму денег на постройку жилья. Глава семейства — Кирилл Гаврилович –—работал на Меднорудянском руднике, его жена — Анастасия Федоровна — занималась домашним хозяйством.

К. Г. и А. Ф. Кедун (рисунок неизв. автора / фотокопия из архива Евг. Дубровиной / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Kirill-Gavrilovich-i-Anastasija-Fedorovna-Kedun.jpg)

В семье Кедун было пятеро детей: Александр (1903 г.р.), Лидия (1902 г. р.), Федосья (1905 г. р.), Дмитрий (1907 г. р.) и Иван (1913 г. р.). В 1918 году умер Кирилл Гаврилович, а через пять лет не стало и Анастасии Федоровны. Дмитрий, как только стало возможно, начал работать: сначала коногоном, затем разнорабочим, а в апреле 1923 года он поступил на шахту № 3 ВЖР (Высокогорского железного рудника) машинистом мотовоза.

В 1925 году Дмитрий Кедун женился, через год у молодожёнов родился сын. Примерно в это же время Дмитрий познакомился с Григорием Быковым. Молодые люди быстро подружились, вступили в комсомол, стали заниматься общественной работой. По вечерам вместе с другими комсомольцами следили за порядком в клубе ВЖР, проверяли билеты на киносеансах, задерживали хулиганов. Затем начали писать заметки в клубную стенную газету, критикуя пьяниц, лодырей, прогульщиков, спекулянтов. В 1929 году Дмитрий Кедун был переведён на работу слесарем в группу механика ВЖР. Работал, не считаясь со временем, часто в две смены. Работа помогала отвлечься от мыслей об умершем недавно сыне.

В начале 1930-х годов в Нижнем Тагиле, как и везде на Среднем Урале, активизировались банды так называемых «недобитков»: бывших белогвардейцев, спекулянтов, вредителей. Отбыв в местах лишения свободы или в ссылках небольшие сроки, а то и вовсе избежав преследования властей, они объединялись с уголовниками в группировки, добывали оружие и занимались воровством, ночным разбоем, устраивали акты вредительства и саботажа на предприятиях. Некоторые из них держали тайные притоны, где процветали азартные игры, пьянство, проституция и наркомания. Милиция и прокуратура из-за малой численности штата и загруженности не справлялись с возрастающей волной преступности. Тогда из числа рабочих, как правило, комсомольцев и коммунистов, и были созданы группы содействия органам правопорядка.

Дмитрий Кедун работал в группе содействия прокуратуре при финансовой комиссии горсовета, которая занималась взиманием налогов с должников и выполняла ряд специальных заданий прокуратуры. В апреле 1933 года Дмитрий вступил в рабоче-крестьянскую милицию и получил должность помощника оперуполномоченного, а в начале 1935 года был переведён на должность оперуполномоченного и судебного исполнителя. Тогда-то и произошёл конфликт, ставший причиной трагической гибели Дмитрия Кирилловича.

Д. К. Кедун (рисунок неизв. автора / фотокопия из архива Евг. Дубровиной / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_6548fcc1c174d94911de6d27_65493845c6ff1436476917b5/scale_1200)

В 1933 году по городу стали распространяться слухи о банде Петра Криворучкина, державшей в страхе районы Ключей, Гальянки и часть Выи. Формально члены банды были трудоустроены грузчиками или разнорабочими, но фактически не работали. Многих из них покрывали мастера и бригадиры — они пользовались услугами притона, который содержала мать Криворучкина — Арина. Она была известна тем, что работала информатором на колчаковскую контрразведку, а в годы расцвета НЭПа занималась спекуляцией, торговлей краденым и самогоноварением.

Дмитрий Кедун должен был взыскать с Арины Криворучкиной неуплаченный налог в размере 7 000 рублей, но женщина платить отказалась. Пришлось описать в счёт недоимки её дом. В адрес Дмитрия Кирилловича начали поступать анонимные угрозы, а сам Пётр Криворучкин попытался дать честному оперуполномоченному взятку. Тогда Кедун пригрозил лишением избирательных прав и Арине, и Петру и Криворучкин решил расправиться с несговорчивым милиционером.

Поздним вечером 13 февраля 1935 года Дмитрий Кедун был убит пятью выстрелами из револьвера у дома № 58 по улице Штурмовой. Убийцы забрали его табельное оружие и документы. По факту убийства началось следствие, которое длилось месяц и не дало результатов. Как позже было установлено, следствию активно мешал племянник Петра Криворучкина — Павел Пестов, занимавший пост заместителя начальника орготдела Горсовета. Тогда за дело об убийстве друга взялся Григорий Быков — к тому времени уже не только член группы содействия прокуратуре, но и депутат Горсовета от ВЖР. Собранные им улики он публиковал в многотиражке ВЖР и газете «Тагильский рабочий». Банда Криворучкина расправилась и с ним.

Из 19 человек, арестованных по делу об убийствах Дмитрия Кедуна и Григория Быкова шестеро бандитов были приговорены к расстрелу с конфискацией имущества. Ещё девять участников банды получили различные сроки тюремного заключения, остальные пополнили ряды «лишенцев» — были лишены избирательных прав.

По материалам портала tagil-press и Евгении Николаевны Дубровиной.