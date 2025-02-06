А вы знали? Тагильчанин Алексей Епишев в годы Великой Отечественной войны был членом Военного совета 40-й армии, а после более 20 лет возглавлял Главное политическое управление Советской армии и Военно-морского флота

Алексей Алексеевич Епишев родился 19 мая 1908 года в Астрахани в семье рабочего. Уже в 15 лет он освоил профессию бондаря, а ещё через три года вступил в комсомол и окончил вечернюю школу. Затем была служба в Красной Армии, работа в комсомольских и партийных органах, и учёба в Военной академии механизации и моторизации, по окончании которой он был направлен по распределению в Харьков на завод имени Коминтерна, где в то время начиналось производство танков.

С началом Великой Отечественной войны организовал работу по выполнению оборонных заказов, мобилизации людских и материальных ресурсов для фронта, занимался организацией подполья и партизанского движения в области, а также сооружением оборонительных рубежей.

В конце 1941 года вместе с заводом имени Коминтерна эвакуировался на Урал, где на площадях вагоностроительного завода в Нижнем Тагиле в кратчайшие сроки развернул производство танков Т-34. Был избран парторгом танкового производства УВЗ, а весной 1942-го назначен первым секретарем Нижнетагильского горкома ВКП(б) и начальником Управления кадров ЦК ВКП(б) на Урале.

Через 14 месяцев Алексея Епишева отозвали в Москву. Фронту требовались опытные партийцы, и бывшего секретаря горкома направили в армию в звании генерал-майора, назначив на должность члена Военного совета 40-й армии Воронежского фронта. В расположение 40-й армии Алексей Алексеевич прибыл вместе с колонной новеньких тагильских танков, которые направлялись на фронт на замену вышедшим из строя. 40-я армия вела упорные бои за Харьков, и не все офицеры могли сразу познакомиться с новым членом Военного совета. Поэтому первое время Епишева за глаза называли «тагильским генералом». За время боёв Епишев зарекомендовал себя энергичным и способным руководителем партийно-политического аппарата армии, а также смелым солдатом: однажды во время прорыва немецких танков Алексей Алексеевич со взводом бойцов встал на пути десяти гитлеровских Т-3 и лично подбил из противотанкового ружья два из них.

Генерал-майор Епишев принимал участие в Курской битве, в боях за освобождение Украины, Белоруссии, Венгрии и Чехословакии. После войны он пять лет работал послом СССР в Румынии и два года в Югославии. 30 апреля 1962 года вновь был призван в армию и назначен на должность начальника Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота. В 1970-80-х годах несколько раз приезжал в Нижний Тагил, с инспекторскими проверками и в качестве почётного гостя на 40-летний юбилей УВЗ.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»