Лётчик от Бога, Герой Советского Союза Иван Банифатов, имени которого нет на памятнике на улице Победы в Нижнем Тагиле

Памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы, открытый на улице Победы 7 мая 2010 года, известен большинству жителей нашего города. На нём увековечены имена и фамилии тагильчан, награждённых за ратные подвиги высшими государственными наградами: 27 Героев Советского Союза и 8 полных кавалеров ордена Славы. Но, по данным Свердловского областного Совета ветеранов, опубликованным ещё в 1990 году, только Героев Советского Союза, получивших это звание в годы Великой Отечественной войны, в Нижнем Тагиле значится более пятидесяти. О причинах этого несоответствия за прошедшие 24 года сказано уже немало. В 2018 году все тагильчане — Герои Советского Союза были включены в соответствующие списки на официальном сайте города.

Одним из тех, чьей фамилии не оказалось на памятнике, открытом в 2010 году на улице Победы, был Иван Сергеевич Банифатов, лётчик-штурмовик, принимавший участие в обороне Ленинграда, взятии Кенигсберга, освобождении Пиллау, Таллина и Гданьска.

Фотоколлаж (https://img1.liveinternet.ru/images/attach/d/2/152/633/152633033_3620784_ib1.jpg)

Иван Сергеевич Банифатов родился 8 мая 1919 года в селе Красный Двор Невельского района Псковской области в крестьянской семье. Когда ему исполнилось 11 лет, семья Банифатовых отправилась на Урал, где начинали строиться металлургические и машиностроительные заводы-гиганты. Большие стройки в те годы давали возможность хорошо заработать, получить новую специальность, дать образование детям.

«Сначала мы поехали в Свердловск, но буквально накануне нашего приезда на стройке были снижены расценки, и отец повёз нас в Нижний Тагил, где обещали более высокие заработки. Городок оказался небольшим и неухоженным, но мне здесь понравилось: места здесь напоминали родную деревню. А когда я узнал, что в городе появился аэроклуб ОСОАВИАХИМа, то сразу захотел стать лётчиком», — вспоминал впоследствии Иван Сергеевич.

В Нижнем Тагиле Иван Банифатов заканчивает школу-семилетку и поступает в ФЗУ. Тогда же он ставит перед собой цель стать курсантом Нижнетагильского аэроклуба. Проще всего это было сделать по комсомольской путёвке.

«Как-то раз после занятий я подошёл к комсоргу училища и попросил дать мне направление в аэроклуб, а заодно и характеристику. За последнее не беспокоился: учился я хорошо, нарушений дисциплины не было. Комсорг выслушал меня и говорит: “Не возьмут тебя, Вань, в аэроклуб. Туда только сдавших нормы ГТО зачисляют”. Пришлось идти сдавать. А там — два десятка дисциплин! Но я сдал», — вспоминал в середине 1980-х Банифатов.

По окончании ФЗУ Иван Сергеевич устраивается на работу в трест «Уралсибстрой» и продолжает занятия в аэроклубе. В ноябре 1940-го он получает повестку в армию. По направлению военкомата и Нижнетагильского отделения ОСОАВИАХИМа призывник Банифатов направляется на учёбу в военно-морское авиационно-техническое училище имени Молотова, которое находилось в городе Молотов (ныне — Пермь). Перспектива служить авиационным техником не устраивала молодого энергичного парня, и, не дожидаясь окончания первого курса, Иван пишет рапорт о переводе его в лётную школу. Рапорт удовлетворили, и уже в мае 1941-го Иван Банифатов становится курсантом Ейского военно-морского авиационного училища. Но с началом войны училище стало готовиться к эвакуации, группа курсантов была направлена для продолжения обучения в Николаевское военно-морское авиационное училище имени Леваневского. Среди тех, кто прибыл в Николаев из Ейска, был и курсант Банифатов.

Несмотря на победу РККА под Москвой, положение на фронтах оставалось сложным. В войска уже давно начала поступать новая техника, но для того, чтобы успешно воевать на ней, не хватало обученных кадров: военные училища не успевали пополнять части своими выпускниками. В 1942 году Государственный комитет обороны СССР издаёт распоряжение о формировании боевых частей на базе военных училищ. В ноябре того же 1942 года при военно-морском авиационном училище имени Леваневского создаётся 35-й штурмовой авиационный полк, личный состав которого был набран из преподавателей и курсантов Николаевского училища. И после того, как личный состав прошёл ускоренные курсы лётной подготовки, в июне 1943 года полк был придан 9-й штурмовой авиадивизии военно-воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота, а позже включён в её состав.

Самолёты Ил-2 на лётном поле 35-го штурмового авиаполка (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://img0.liveinternet.ru/images/attach/d/2/152/633/152633034_3620784_ib2.jpg)

Свой первый боевой вылет младший лейтенант Иван Банифатов совершил 22 июня 1943 года, когда полк получил задание нанести бомбоштурмовой удар по аэродрому противника Городец. Командование полка сразу взяло на заметку этого смелого, грамотного, дисциплинированного лётчика, и вскоре Банифатов был переведён в первую эскадрилью, лётчикам которой поручали самые сложные и ответственные задания.

Первую боевую награду Иван Сергеевич получил за участие в Синявинской операции, которая проходила в июле — августе 1943 года. Каждый день по два-три раза поднимались штурмовики полка в небо, чтобы бомбить вражеские позиции на Синявинских высотах, уничтожать скопление техники на железнодорожных станциях и колонны гитлеровцев на дорогах под Синявином. Несмотря на ожесточённый огонь вражеских средств ПВО, младший лейтенант Банифатов ни разу не вернулся на аэродром, не выполнив боевой задачи. Неоднократно он приводил на базу самолёт буквально «на честном слове и законах аэродинамики», как говорили тогда лётчики. Например, 3 августа после возвращения с боевого вылета техники насчитали на корпусе самолёта Банифатова 220 пробоин. В сентябре 1943 года Иван Сергеевич Банифатов был награждён первым орденом Красного Знамени. Всего за годы войны таких орденов он получил четыре.

Старший лейтенант И. С. Банифатов (фото неизв. автора / общ. достояние)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7e/Банифатов_Иван_Сергеевич.jpg/423px-Банифатов_Иван_Сергеевич.jpg)

После напряжённых и кровопролитных боёв под Синавином командование полка направляет Банифатова в Ленинград на Высшие офицерские курсы авиации ВМФ, с которых он вернулся в звании лейтенанта. В полку Иван Сергеевич был назначен командиром звена. В этой должности он принимал участие в операциях по полному снятию блокады Ленинграда, в боях за Ропшу, Нарву, Выборг.

В полку Ивана Банифатова уважали за смелость и решительность в бою, за умение видеть и анализировать боевую обстановку, за готовность всегда прийти на помощь.

«Как-то раз полетели на штурмовку двумя эскадрильями — наша и Банифатова. Обрабатывать вражеские позиции пришлось под плотным огнём зениток. А тут ещё и истребители навалились. Отбомбились по цели и начали дорабатывать немцев из пушек и пулемётов. Я выхожу из маневра, и меня выносит на зенитную установку. Сразу же жму на гашетку, но пушки с пулемётами молчат: боекомплект израсходован. Уже вижу, как немецкие зенитчики крутят маховик, наводя стволы на мой “Ил”. И вдруг зенитка превращается в кучу железного хлама. Ищу глазами своего спасителя и вижу рядом, чуть позади, самолёт Банифатова... Уже на земле подошёл поблагодарить Ивана. Он почему-то засмущался и говорит: “Да ты напутал что-то, Лёшка. Не я это был”. Скромный был парень, смелый и очень добрый», — вспоминал однополчанин Ивана Банифатова, Герой Советского Союза, подполковник в отставке Алексей Михайлович Батиевский.

В мае 1944-го старший лейтенант Банифатов был назначен заместителем командира эскадрильи. Тогда 35-й штурмовой авиаполк получил задачу уничтожать гитлеровские суда в Нарвском, Финском и Выборгском заливах. Экипаж Ивана Сергеевича потопил один немецкий сторожевой корабль и две большие десантные баржи, уничтожив более 200 солдат противника. 22 июня 1944 года старший лейтенант Банифатов был награждён вторым орденом Красного Знамени. Третий такой же орден он получит через два месяца за уничтожение трёх немецких десантных судов на Чудском озере и уничтожение наземной техники в районе Нарвского залива.

Затем были бои за Таллин и Пярну, штурм вражеских укреплений на островах Моонзундского архипелага, за что Иван Сергеевич получил четвёртый орден Красного Знамени. После этого полк перелетел на остров Саарема (Эзель), на аэродром Кагул, откуда осенью 1941-го советские ДБ-2 (дальние бомбардировщики) наносили бомбовые удары по Берлину. Отсюда эскадрилья Ивана Банифатова вылетала «на охоту» за транспортными судами, которые пытались пробиваться к окружённой и прижатой к морю Курляндской группировке врага.

Лётчики 35-го штурмового авиаполка на о. Саарема (фото неизв. автора, 1944 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/pilots/tikhomirov/01r.jpg)

За март 1945 года эскадрилья Банифатова пустила на дно более двух десятков малых судов противника. За успешное выполнение боевых заданий, большое количество уничтоженной вражеской техники противника старшему лейтенанту Банифатову Ивану Сергеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

После этого Иван Сергеевич принимал участие в штурме Кёнигсберга и разгроме немцев под Гданьском. В апреле 1945-го он вылетал на штурмовку порта Хель и морской базы Пиллау, продолжая пополнять боевой счёт эскадрильи.

После окончания войны Иван Банифатов продолжил службу в полку.

«Иван Банифатов — лётчик от Бога. Его ведь несколько раз звали домой, в Нижний Тагил. Ему предлагали должность начальника аэроклуба, инструктора горкома партии, какие-то посты в народном хозяйстве. Но он остался верен небу», — вспоминал парторг 35-го ШАП КБФ, капитан Михаил Евграфьевич Лобачёв.

Иван Сергеевич Банифатов и Михаил Евграфьевич Лобачев

(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://massimotessitori.altervista.org/sovietwarplanes/pages/pilots/batievskii/HSU%20Banifatov

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После расформирования в 1947 году родного полка И. С. Банифатов служил командиром отряда 13-й ОАЭ (отдельной авиационной эскадрильи) ВМФ на Балтике. В 1951 году он окончил Высшие офицерские курсы авиации ВМС и в звании капитана был направлен для прохождения службы на Тихоокеанский флот, где до 1959 года служил командиром эскадрильи и заместителем командира в 49-м и 44-м минно-торпедных полках ВВС Тихоокеанского флота. В 1959 году он переезжает на Балтику, в Ригу, в должности заместителя командира 846-го минно-торпедного авиаполка. После увольнения в 1964 году в запас Иван Сергеевич Банифатов продолжал работать в авиации на гражданских авиалиниях. Долгое время до выхода на пенсию занимал пост начальника отдела авиаперевозок аэропорта Пулково. Он ушёл из жизни 26 мая 1996 года в Санкт-Петербурге.

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»