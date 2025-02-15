Намедни. Нижний Тагил, 2011 год

В этот год мы перестали ждать от СМИ позитивных новостей, смирились с переименованием милиции в полицию, и с ежегодным повышением цен на продукты и предметы первой необходимости. Мы наконец поняли, что на выборах мэра голосовали не за того кандидата и что с большинством возникающих проблем нам придётся справляться самостоятельно.

ЯНВАРЬ

10 января своё 45-летие отметило здание железнодорожного вокзала станции «Нижний Тагил». Городские средства массовой информации в этот день вышли с материалами об истории вокзала и его строителей.

12 января пресс-служба УВД Нижнего Тагила обнародовала данные, согласно которым с 1 по 11 января 2011 года в городе было совершено 14 квартирных краж (раскрыто 10), 21 грабёж (раскрыто 11), 1 разбой (раскрыт по горячим следам), 24 человека задержано за мелкое хулиганство, 87 человек — за появление в общественных местах в пьяном виде. Так же за 10 дней «новогодних каникул» было угнано 4 автомобиля (все найдены и возвращены владельцам), зафиксировано 4 случая мошенничества, изъято из оборота 243,5 литра фальсифицированной водки.

17 января в Нижнем Тагиле произошёл пожар в квартире на 4-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: ул. Уральская, 70. В результате пожара погибли трое мужчин: 1951 и 1949 годов рождения. Причиной было названо неосторожное обращение с огнём в нетрезвом состоянии.

27 января в 23:40 на улице Жуковского в районе Букатинского моста двое неизвестных напали на пьяного прохожего и, угрожая ножом, отняли у него наличные деньги.

ФЕВРАЛЬ

11 февраля на Октябрьском проспекте нарядом милиции были задержаны трое молодых людей в возрасте от 21 до 23 лет, которые занимались хищением автомобильных колёс и аккумуляторов. Троица была взята с поличным. Задержанные признались ещё в двух подобных кражах, совершённых накануне.

12 февраля в Нижнем Тагиле было совершено нападение на сотрудника милиции, который находился в состоянии сильного опьянения. Добычей разбойников стали табельный пистолет ПМ с двумя обоймами, наручники и наличные деньги в сумме 14 тысяч рублей. На следующий день оружие было подброшено в Тагилстроевский отдел внутренних дел.

16 февраля нигде не работающий тагильчанин угнал автомобиль ВАЗ-2108, припаркованный у магазина на улице Оплетина. Двигаясь по улице Фрунзе на высокой скорости, он не справился с управлением и врезался в железобетонный столб уличного освещения. Угонщик погиб на месте.

23 февраля в Нижнем Тагиле в результате пожара в частном доме на улице Садовой погибли два человека. Причиной пожара стало курение в пьяном виде.

26 февраля в Нижнем Тагиле на улице Воеводина неизвестный грабитель напал на женщину и, ударив её ножом, похитил у жертвы 4 тысячи рублей. Через три часа он же напал на другую женщину и, угрожая ей ножом, завладел золотой цепочкой и сотовым телефоном. По горячим следам грабитель был задержан.

МАРТ

1 марта в результате вступления в силу закона РФ «О полиции» милиция была переименована в полицию, а в системе МВД началось сокращение штатов. В тот же день в Свердловской области началась выдача водительских удостоверений нового образца. В Нижнем Тагиле обладателями документов со штрихкодом стали 12 человек.

9 марта в шести торговых точках Нижнего Тагила были обнаружены фальшивые купюры достоинством 1000 рублей. По словам экспертов, все обнаруженные подделки очень высокого качества.

15 марта в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения было передано уголовное дело в отношении майора милиции, который в течение восьми лет занимался вымогательством у владельцев торговых точек в Дзержинском районе. Правоохранитель «крышевал» 14 частных предпринимателей, ежемесячно получая с каждого из них от 1500 до 3000 рублей.

17 марта в Нижнем Тагиле был отмечен рост розничных цен на продукт питания. Гречка выросла в цене на 8,9%, пшено — на 8%, свекла — на 8,3%, капуста — на 6%, рыба, мясной фарш и говядина — на 3%. Вместе с тем услуги почты подорожали на 12,2%, а тарифы на городскую телефонную связь выросли на 4,5%.

22 марта в Нижнем Тагиле произошла необычная кража. В одном из почтовых отделений некий гражданин похитил со стола работницы почты пакет с филателистической продукцией, посвящённой предстоящим XXII Олимпийским играм в Сочи — 103 блока и 18 конвертов первого дня, которые накануне поступили в Свердловскую область. Общая стоимость похищенного составила 3025 рублей. Примечательно, что деньги, находившиеся в открытом кассовом аппарате в размере 22 тысяч рублей, вор-филателист не тронул.

29 марта в Дзержинском районе Нижнего Тагила неизвестный ворвался в магазин интимных товаров и, угрожая персоналу магазина физической расправой, похитил из кассы 2000 рублей, а затем набросился на девушку-консультанта и изнасиловал её. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот преступника, и начались его поиски.

АПРЕЛЬ

4 апреля в Нижнем Тагиле около 21:30 на улице Липовый тракт было найдено тело женщины 1960 года рождения с признаками насильственной смерти. Погибшая была знакома правоохранителям ранее: год назад она проходила в качестве подозреваемой по делу «чёрных риэлторов». Тогда вину женщины доказать не удалось.

13 апреля на улице Металлургов двое подростков 15-ти лет избили сверстника и отобрали у него сотовый телефон. Юных грабителей задержали. Оказалось, что они хорошо знакомы правоохранителям: за ними числилось уже 14 подобных преступлений. В пресс-службе городского УВД тогда пояснили, что преступники ещё не достигли возраста уголовной ответственности, и каждый раз их отпускают под подписку о невыезде.

25 апреля в квартиру жилого дома на улице Космонавтов ворвались четверо неизвестных. Они избили и изнасиловали 26-летнюю хозяйку квартиры, а также похитили у потерпевшей деньги в сумме 55 тысяч рублей, ювелирные изделия и две норковые шубы. По горячим следам задержать налётчиков не удалось.

МАЙ

5 мая в Нижнем Тагиле был задержан злоумышленник, который забавлялся тем, что сообщал в полицию о минировании жилых домов в Тагилстроевском районе. Сначала он сообщил о минировании дома № 26 по улице Гвардейской. Через несколько часов он же сообщил о минировании офиса судебных приставов. Оба сообщения оказались ложными. В результате оперативно-розыскных мероприятий «телефонный минёр» был выявлен и задержан. Им оказался нигде не работающий мужчина 1958 года рождения.

10 мая пресс-служба ГУВД сообщила, что за первые 10 дней мая в Нижнем Тагиле и Пригородном районе было зарегистрировано 277 пожаров. Основными причинами пожаров являлись неосторожное обращение с огнём во время загородных пикников и пал сухой травы в садоводческих товариществах. В пос. Ленёвка выгорело 60 гектаров леса, в Петрокаменском — 24 га., в Большой Лае — 5 га, в Евстюнихе — 10 га.

14 мая в Нижнем Тагиле около 19:00 произошел пожар в доме по улице Кутузова. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили в квартире на первом этаже трупы пяти мужчин с колото-резаными ранами различных частей тела. В ходе оперативно-следственных мероприятий были задержаны двое подозреваемых, которые через несколько часов дали признательные показания.

18 мая в Дзержинском районе был задержан злоумышленник, который в марте изнасиловал продавца-консультанта магазина интимных товаров «Казанова». Под тяжестью улик задержанный дал признательные показания и сознался ещё в двух изнасилованиях, совершённых им в течение года. Как сообщили в пресс-службе ГУВД, задержанный ранее был дважды судим и является наркозависимым.

24 мая правоохранителями Екатеринбурга был задержан тагильчанин, который совершал покупки бытовой техники, расплачиваясь поддельными банкнотами.

ИЮНЬ

8 июня в Нижнем Тагиле во время грозы молния ударила в трамвай, двигавшийся по маршруту № 3. От удара молнии загорелась крыша трамвая. Кондуктор и вагоновожатая вывели пассажиров из вагона и вызвали пожарных. На следующий день от удара молнии пострадал детский загородный лагерь «Лесной ручеёк». Молния ударила в распределительный щит столовой лагеря, из-за чего вышло из строя почти всё электрооборудование. Заезд детей в лагерь был отложен на 4 дня.

11 июня у коллективного сада № 1, в районе трикотажной фабрики, в сточной канаве был обнаружен труп мужчины с колото-резаными ранами. Им оказался 52-летний житель Вагонки, занимавшийся частным извозом. Три дня назад жена погибшего заявила о пропаже мужа. Со слов женщины, погибший отправился вечером на заработки и к утру не вернулся. Оперативники задержали убийцу. Им оказался неоднократно судимый 27-летний работник УВЗ. Задержанный признался в убийстве.

17 июня в одной из квартир дома 42 по улице Зари 29-летний мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался зарубить топором свою жену, её подругу и дочь. Несмотря на тяжёлые раны, все пострадавшие остались живы. Мужчину задержали, но объяснить причину своего поступка он не смог.

21 июня около часа ночи в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила был доставлен 28-летний гражданин Армении с огнестрельным ранением груди и брюшной полости. Через несколько часов пострадавший скончался. Незадолго до смерти он рассказал, что на улице Алтайская к его машине подъехал джип, водитель которого достал обрез и выстрелил. Напасть на след преступника помогли сотрудники ЧОП, которые сообщили в полицию, что на улице Киевская неизвестные разбили внедорожник и окна в частном доме. Прибывшие на место оперативники выяснили, что разбитая машина — та самая, из которой выстрелом убили армянина. Хозяин машины, 37-летний цыган, пояснил, что погром устроили пять человек.

ИЮЛЬ

3 июля в селе Южаково утонула 25-летняя тагильчанка. Погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один человек утонул в этот же день в Черноисточинском пруду. Он отправился на рыбалку в пьяном виде, выпал из лодки и, ударившись головой о борт, пошёл ко дну.

5 июля около двух часов ночи в Нижнем Тагиле загорелся рынок «Алтайский». Пожар тушили в течении четырёх часов. Пострадавших на пожаре не было, но зданиям рынка был нанесён крупный ущерб.

11 июля сразу 5 котельных Нижнего Тагила были отключены от подачи газа за долги, сумма которых превысила 400 миллионов рублей. К решению проблемы подключилась глава города Валентина Исаева.

14 июля в Нижнем Тагиле был отмечен всплеск телефонного мошенничества. В одном случае пожилая тагильчанка перевела неизвестным 80 тысяч рублей якобы за прекращение уголовного дела в отношении её сына. В другом случае пенсионер-инвалид, узнав, что его сын заключён под стражу по обвинению в наезде на пешехода, согласился передать курьеру 50 тысяч рублей. В третьем случае 35-летняя тагильчанка, узнав по телефону о том, что она выиграла в эфире «Радио Максимум» автомобиль Volvo, перевела неизвестному 8 тысяч рублей якобы за доставку выигрыша из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

24 июля на территории Пригородного района был задержан 33-летний педофил, совершивший развратные действия в отношении двух мальчиков 10 и 11 лет. Мужчина проживал без регистрации, жил случайными заработками и был ранее судим за убийство.

АВГУСТ

10 августа в ходе проверки одного из ломбардов тагильские полицейские выявили вора-домушника, который накануне украл из квартиры на Уральском проспекте телевизор. золотые украшения и норковую шубу. Через несколько часов преступник был задержан и дал признательные показания.

14 августа в пруду близ санатория «Антоновский» утонул 8-летний мальчик. В тот же день около полудня на Исинском пруду утонул 58-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Через несколько часов там же утонула 45-летняя женщина, распивавшая в компании подруг спиртное на берегу водоёма.

19 августа в лесу близ Евстюнихи житель Выи, собирая грибы. нашёл снаряжённый гранатомёт РПГ-22. Тагильчанин принёс находку домой и вызвал полицию. Гранатомёт изъяли.

22 августа в подвале жилого дома на улице Пархоменко был обнаружен подпольный цех по производству фальсифицированной водки. Правоохранители изъяли 120 литров технического этилового спирта, более 300 бутылок, приготовленных для розлива «палёнки» большое количество этикеток и акцизных марок. По всем признакам подпольный цех долгое время не работал. Поквартирный обход дома прояснил ситуацию. Как оказалось, производство фальшивой водки принадлежало одному из жильцов.

СЕНТЯБРЬ

5 сентября на улице Орджоникидзе жертвой неизвестных грабителей стал загулявший 34-летний работник УВЗ. Мужчину избили и отобрали 8 тысяч рублей и сотовый телефон. Ещё двоих пьяных вагоностроителей «приняли» грабители на улице Зари. Один из потерпевших был пьян настолько, что не смог сопротивляться налётчикам и отдал им 12 тысяч рублей. Второй дал отпор грабителям, но в пылу драки выронил кошелёк с 9 тысячами рублей, который нападавшие подобрали и скрылись. По горячим следам задержать грабителей не удалось.

20 сентября на парковке возле медицинского центра на улице Черемшанской неизвестный похитил из автомобиля 170 тысяч рублей. По словам потерпевшего, деньги, снятые несколько часов назад в банке, он положил в перчаточный ящик между сиденьями, а двери автомобиля не запер, понадеявшись на то, что парковка охраняется.

28 сентября на несанкционированной свалке близ Нижнего Тагила было найдено тело новорожденного мальчика. Труп малыша был уложен в картонную коробку. Полиция не смогла найти горе-мамашу.

ОКТЯБРЬ

1 октября специалисты нижнетагильского отдела Роспотребнадзора вместе с полицейскими Ленинского района провели рейд, в результате которого выявили 12 точек реализации поддельного алкоголя. Ещё в 4 торговых точках было изъято более 1700 пачек безакцизных сигарет.

4 октября в квартире жилого дома по улице Фрунзе во время установки пластикового окна рабочие-монтажники обнаружили под старым подоконником тайник, в котором находились деньги образца 1961 года в сумме 126 тысяч рублей. Хозяйка квартиры, 75-летняя пенсионерка, рассказала, что в квартире она живёт с 1973 года, но даже не подозревала о тайнике.

8 октября в коллективном саду «Старатель 3» неизвестный топором мужчину-садовода, нанеся ему несколько рубящих ударов топором по голове, спине и пояснице.

11 октября в Нижнем Тагиле под колёсами автомобиля «Мерседес-240» погибли председатель совета ветеранов УВЗ 72-летний Анатолий Додор и его друг 78-летний Василий Ляпцев. За рулём иномарки находился молодой человек 1987 года рождения. В ходе дознания было установлено, что пенсионеры переходили проезжую часть в неустановленном месте. Оба погибших были известными личностями: Герои Социалистического Труда, обладатели звания «Почётный вагоностроитель», депутаты горсовета нескольких созывов.

27 октября в 16:00 в кассу Нижнетагильского драмтеатра вошла пожилая женщина и сказала, что видела, как под здание театра закладывают бомбу. Была произведена эвакуация всех, кто находился в здании. Но сапёры бомбу не обнаружили. Вскоре после этого женщину задержали. Оказалось, что она уже не первый год находится на учёте в психбольнице.

НОЯБРЬ

5 ноября ночью в ломбарде ювелирного салона «585» по Вагоностроителей, 21, произошла кража всех заложенных в него ювелирных изделий.

7 ноября житель села Южаково нашёл на берегу реки Амбарки охотничье ружьё и принёс его в полицию. Оказалось, что оружие числится в федеральном розыске за Тульской областью. Полиция начала проверку.

9 ноября 26-летний житель Новоуральска приехал в Нижний Тагил к своей сожительнице и похитил из квартиры её 8-летнюю дочь Полину. Правоохранители Новоуральска и Нижнего Тагила вычислили дом, где скрывался похититель, но тот оказался в доме с приятелями, которые набросились на полицейских, угрожая револьвером «наган». Блюстители закона обезоружили компанию. 10 ноября девочку вернули матери. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело.

17 ноября тагильчанка, недавно похоронившая мужа, принесла в полицию гранату. Женщина пояснила, что граната принадлежала её мужу, который не один год носил её с собой «для самообороны». Проверка показала, что других боеприпасов в квартире тагильчанки не было.

24 ноября в Нижнем Тагиле была задержана 42-летняя предпринимательница, которая торговала одеждой на рынке «Краснокаменский». В ходе обыска в арендуемом женщиной складском помещении полицейские обнаружили 300 граммов героина и аптекарские весы. Сотрудники УФСКН установили, что женщина уже имеет судимость по «наркотическим» статьям и освободилась из мест лишения свободы в 2007 году.

ДЕКАБРЬ

1 декабря в автомобильной аварии пострадал губернатор Свердловской области Александр Мишарин. В аварии погиб один человек, четверо получили ранения. Сам губернатор получил многочисленные травмы. В их числе открытый перелом голени, перелом бедра и ранения лица.

12 декабря около 3 часов ночи молодые люди облили двери кафе «Таверна» на улице Тельмана бензином и подожгли. Возгорание быстро потушили. Одного из поджигателей задержали. Причиной инцидента стала пьяная ссора с лицами кавказской национальности. Той же ночью на Вагонке были подожжены 4 машины: две «Волги» и две «Газели». Поджоги были совершены примерно в одно время, но в разных местах района. Поджигателей не задержали.

16 декабря в Нижнем Тагиле полицейские изъяли из розничной торговли более полутора тысяч бутылок контрафактного алкоголя.

22 декабря фальшивые 100-долларове купюры были найдены в головном офисе Сбербанка на улице Ломоносова.

27 декабря тагильские полицейские задержали группу мошенников, которые торговали на улицах города икрой лососёвых рыб, упакованной в жестяные банки с обозначением несуществующего предприятия. У задержанных было изъято 960 банок икры. Выборочное вскрытие показало, что продукт внутри банок давно испорчен.