Полицейский спас пенсионера в селе под Нижним Тагилом

Участковый полицейский спас жизнь пенсионера из села под Нижним Тагилом, отреагировав на просьбу его обеспокоенного сына.

В отдел полиции обратился мужчина, который не смог дозвониться до своего 78-летнего отца, проживающего в селе Серебрянка, и попросил участкового о помощи. Капитан Игорь Котыгин решил проверить пенсионера и выехал к месту его жительства, где обнаружил мужчину лежащим на полу и неспособным подняться. Тогда полицейский растопил печь, чтобы обогреть дом, переложил мужчину на кровать, позвонил сыну, который переживал за отца, и вызвал фельдшера.

Как оказалось, пенсионер почувствовал слабость и упал, а после уже не смог подняться и позвать на помощь. Так неравнодушие участкового полицейского и его профессионализм помогли спасти жизнь человека.

«Сотрудник полиции проявил себя не просто как профессионал, а как человек с большим сердцем. Мы безмерно благодарны за его действия», — отметил сын спасённого пенсионера.

Игорь Котыгин служит в полиции с 2017 года, а до этого на протяжении 15 лет работал в налоговой инспекции. Решение пойти в полицию он принял не случайно, так как его отец — подполковник полиции, и всё детство он провёл в кругу дознавателей, судей, работников прокуратуры, часто бывая у отца на работе.