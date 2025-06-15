Железная дорога пришла в Кушву 19 августа 1878 года, когда был сдан в эксплуатацию первый участок Горнозаводской железной дороги — Екатеринбург — Гороблагодатская. Впервые о необходимости строительства на Урале железной дороги было заявлено в 1861 году в статье известного металлурга Владимира Карловича Рашета, в то время управляющего заводами Нижнетагильского горного округа господ Демидовых. До этого, продукция уральских заводов доставлялась потребителям довольно сложным способом: до пристаней на реке Чусовой металл везли на подводах, затем следовала перегрузка на барки, которые по воде шли до Камы и далее.

Доставка до воды продукции уральских заводов гужевым транспортом была делом ненадёжным, хлопотным и недешёвым. Так, Кушвинский завод был вынужден содержать для этой цели около 20 тысяч подвод. Тагильские же заводы Демидовых до пуска Висимо-Уткинской узкоколейной дороги содержали гужевой парк в полтора раза больший. Поэтому в появлении на Среднем Урале железной дороги были заинтересованы практически все заводовладельцы региона.

В 1870 году Комитетом железных дорог по представлению министра путей сообщения было принято решение о начале строительства железной дороги от Перми до Екатеринбурга. Само строительство началось летом 1875 года и продлилось три года. Регулярное движение по всей линии от Перми до Екатеринбурга (через Лёвшино, Камасино, Бисер, Гороблагодатскую, Нижний Тагил, Невьянск и Верх-Нейвинский) открылось в октябре 1878 года. И хотя Горнозаводская железная дорога смогла соединиться с общероссийской железнодорожной сетью лишь в 1896 году, её пуск значительно облегчил жизнь уральских заводов.

Ещё на стадии планирования станции Гороблагодатской была отведена роль узловой, так как сюда было удобнее всего доставлять продукцию нескольких горных округов, в том числе и демидовских заводов. Сюда же с делянок на реке Сылвице доставлялся лес для кушвинских и тагильских заводов.

Станция Гороблагодатская (фото неизв. автора, 1910-е гг. / общ. достояние)

Демидовы полностью финансировали сооружение Луньевской ветки Горнозаводской железной дороги (ГЗЖД) и оплатили поставку, установку и наладку средств телеграфной связи на всех её станциях. Кроме того, рельсами нижнетагильского завода были уложены пути и разъезды на станции Гороблагодатской. Участвовали тагильчане и в оснащении железнодорожного депо Кушвы.

В 1903 году началось строительство ещё одной линии: Гороблагодатская — Надеждинск (ныне Серов). Дело в том, что не все заводы Урала попадали в зону охвата Горнозаводской железной дороги. В частности, от ГЗЖД был отрезан Богословский горный округ, объединявший заводы Северного Урала. Поэтому в 1903 году владельцы заводов Богословского округа за свой счёт начали строить железнодорожную ветку, которая соединила бы заводы округа с общероссийской сетью железных дорог. Строительство длилось три года и завершилось в 1906 году. Но поскольку Богословская дорога была частной, а ГЗЖД к тому времени уже стала казённой, то на Гороблагодатской был организован так называемый «участок примыкания»: приёмо-отправочные пути, несколько тупиков для отстоя вагонов и пункт передачи грузов и вагонов.

Сюда же, на Гороблагодатскую, выходила ветка Кушвинско-Сылвинской узкоколейной железной дороги с шириной колеи 1067 мм., построенной в 1914–1917 годах силами пленных австрийских и немецких солдат. Дорога предназначалась для вывоза леса с делянок на реках Чусовой и Сылвице для нужд Кушвинского завода. Но вскоре после начала строительства к проекту подключились и владельцы частных заводов — Демидовы, Башмаковы и Половцовы. Одновременно с узкоколейкой велось строительство печей для выжига угля и завода по переработке древесины.

В советский период Гороблагодатская продолжала оставаться одной из важнейших узловых станций Пермской, а затем Свердловской железной дороги. Её роль возросла с началом индустриализации и строительства заводов-гигантов на Среднем Урале. А после того как на руды Кушвинского бассейна был сориентирован строящийся НТМЗ (Ново-Тагильский металлургический завод), станция стала важнейшим железнодорожным узлом в регионе. После Великой Отечественной войны начались поэтапные работы по реконструкции станции. Вопрос о возведении на станции здания вокзала неоднократно поднимался ещё в 1930-х годах, но каждый раз строительство откладывалось. Причины тому были разные, в том числе и нехватка средств, но одной из главных причин было то, что типовые здания вокзалов для Гороблагодатской не подходили ввиду нехватки свободного места.

В конце 1940-х был разработан индивидуальный проект, и в 1951 году на станции появилось новое здание вокзала.

Вокзал станции Гороблагодатская (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/6201/38263697.22/0_6b502_468cf04d_XL.jpg)

Здание было выполнено в классическом стиле «сталианса»: богато украшенное снаружи и внутри, при этом очень функциональное. Внутри было всё — два зала ожидания, буфет и столовая, медпункт, камера хранения, комната отдыха, кассы и киоски по продаже дорожных товаров и прессы.

Вокзал станции Гороблагодатская (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/6200/38263697.22/0_6b504_6a617bcf_XL.jpg) Вокзал станции Гороблагодатская (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/6200/38263697.22/0_6b503_2d3e881a_XL.jpg)

Все помещения отапливались. Центральный зал вокзала освещала роскошная люстра, которую позднее пришлось убрать. Здание вокзала находилось слишком близко к железнодорожным путям, и из-за вибрации люстра могла упасть.

Вокзал станции Гороблагодатская (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/6100/38263697.22/0_6b507_3f1ab401_XL.jpg) Вокзал станции Гороблагодатская (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/5606/38263697.22/0_6b508_5abd90f1_XL.jpg)

Ещё одной отличительной особенностью вокзала было обилие картин на стенах. Картины являлись точными копиями произведений известных советских художников и были выполнены механиком по безопасности движения транспорта станции Гороблагодатская Василием Константиновичем Некрасовым.

(фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/5608/38263697.22/0_6b509_cee5f81e_XL.jpg)

Здание вокзала станции Гороблагодатская прослужило более 60 лет. Разговоры о его капремонте велись давно, но в 2011 году руководство РЖД объявило о том, что здание признано аварийным и вскоре будет снесено, а на его месте построят новое. Это известие вызвало неоднозначную реакцию среди жителей Кушвы и обсуждение в СМИ. В защиту вокзала раздавались голоса жителей города, ветеранов РЖД, историков. Самым разумным было предложение сделать из здания вокзала музей Горнозаводской железной дороги. Для этого необходимо было его реконструировать и укрепить, снизив влияние вибрации от проходящих тяжёлых составов. Но руководство РЖД к мнению жителей Кушвы не прислушалось, и в 2016 году здание вокзала было снесено.

(фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/5608/38263697.22/0_6b4ef_ae9ee54e_XL.jpg)

© 2025. Д. Г. Кужильный

По материалам:

— Международного Демидовского фонда;

— Д. В. Макеев «Город Кушва», 2012 г. (https://makeev-dv.livejournal.com/)

Отдельная благодарность А. Л. Дорофееву и порталу tagil-press.ru