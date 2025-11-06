«Украл, выпил, в тюрьму!». В Нижнем Тагиле мужчина обчистил кондитерскую и отправился отмечать удачу в ближайший бар

В минувшее воскресенье, 2 ноября, около 22:00, неизвестный мужчина обокрал кондитерскую «Бабкин торт» на проспекте Строителей. Как сообщает ИА «Все новости», злоумышленник взломал входную дверь, вошёл в помещение и направился к кассе. Открыв её, он забрал 14,5 тысячи рублей наличными, мобильный телефон и банковскую карту. Однако на этом история не закончилась. Взломщик аккуратно взял салфетки, достал из холодильника три торта и сложил с собой. Далее, как будто взамен украденных, он вынес из морозилки ещё три сладких десерта и оставил на прилавке кондитерской.

На всё преступление у него ушло всего несколько минут. После этого мужчина, судя по движениям средств на банковской карте, отправился праздновать удачу: сначала сделал покупки в магазине «Лион», затем в «Бристоле», а завершил вечер в баре «Яма», расположенном всего в 200 метрах от кондитерской.

«В тот день мы были на даче, и вдруг начали приходить СМС‑ки о списаниях с бизнес‑карты. Карта должна была находиться в закрытой на ночь кондитерской. Мы начали выяснять у сотрудников, кто брал карту. Когда поняли, что никто не брал, я решилась ехать на работу. Дело в том, что на даче связи нет, поэтому сразу заблокировать все транзакции я не могла», — рассказала ИА «Все новости» владелица кондитерской Наталья Бабкина.

Первыми на место происшествия прибыли муж хозяйки и продавец, закрывавший смену. Убедившись, что кондитерскую обокрали, Наталья вызвала полицию, указав, что операции по карте продолжают поступать из бара «Яма». Около 01:00 сильно пьяного вора задержала полиция.

«Я не понимаю этого поступка, если честно. Какой‑то он уж очень импульсивный. Думала, что в наше время такое вообще невозможно. Мы же в центре города, здесь везде камеры, местность очень хорошо просматривается. Входная дверь рядом с рестораном, который в это время ещё работал. Мы были уверены в своей безопасности. Странно всё это», — считает женщина.

Наталья уточнила, что полицейские показывали ей фото взломщика после задержания. Мужчина оказался ей не знаком. По информации ИА «Все новости», в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту кражи со взломом и умышленного хищения средств с карты. Оба эпизода квалифицированы по статье 158 УК РФ (Кража). Предварительная сумма ущерба кондитерской — около 50 тысяч рублей.

